"Новая Disco Elysium?". Неожиданный хит Esoteric Ebb ворвался в топ продаж Steam

В магазине Steam стремительно набирает популярность ролевая игра Esoteric Ebb, о которой ещё недавно почти никто не слышал. Однако за короткое время проект сумел привлечь внимание игроков и занять заметное место среди самых продаваемых игр платформы.
На момент публикации Esoteric Ebb находится на 12-й позиции в списке бестселлеров Steam, что стало неожиданным результатом для сравнительно малоизвестной RPG.
Пользователи встречают игру очень тепло. Сейчас её рейтинг в Steam держится на уровне 96% положительных отзывов. В комментариях многие проводят параллели с культовой Disco Elysium. Некоторые игроки описывают новинку как «Disco Elysium, только в мире эпического фэнтези».
Положительно игру оценили и профильные издания. Журнал PC Gamer назвал проект «лучшей RPG 2026 года» и отметил, что он может считаться духовным продолжением идей Disco Elysium.
Другие медиа также поставили высокие баллы:
- CGMagazine — 9,5 из 10
- RPGFan — 9,3 из 10
- TheSixthAxis — 9 из 10
Средний пользовательский рейтинг на Metacritic сейчас составляет 8,8 балла.
При этом у игры есть и недостаток, который может отпугнуть часть аудитории. В Esoteric Ebb очень много текста, а русская локализация пока отсутствует, поэтому проходить её комфортнее тем, кто хорошо знает английский.
Так игра оказалось и интересной. Всё по классике: хорошо делай, хорошо будет.
Русика нет, и нейросетевой перевод не поможет. Так что мимо