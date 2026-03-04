Состоялся релиз ролевой игры Esoteric Ebb

На платформе Steam состоялся выход изометрической ролевой игры Esoteric Ebb от независимого разработчика Кристоффера Бодегорда и издательства Raw Fury. Проект стал доступен 3 марта 2026 года и уже собирает положительные отзывы аудитории. Создатель описывает свое творение как опыт, который объединяет правила 5 редакции настольной системы Dungeons & Dragons с глубоким нарративным подходом в стиле Disco Elysium.

События разворачиваются в фэнтезийном городе Норвик, жители которого готовятся к проведению выборов. Главный герой по профессии Жрец вместе с напарником гоблином Снеллом берется за расследование взрыва в чайной лавке, что постепенно приводит их к раскрытию масштабного политического заговора. Игровой процесс строится вокруг бросков кубиков и разветвленной диалоговой системы. Герой обладает 6 базовыми характеристиками, и каждая из них имеет собственный внутренний голос, комментирующий происходящее. Для решения задач игроки могут использовать 30 различных заклинаний, позволяющих влиять на разум собеседников или находить скрытые пути. Всего в проекте предусмотрено 56 достижений.

Разработка игры заняла 8 лет. За этот период автор написал более 1 250 000 слов, из которых около 700 000 вошли в финальную версию. Прохождение сюжетной линии и побочных заданий занимает от 25 до 40 часов в зависимости от стиля игры и показателя интеллекта персонажа. На данный момент проект не имеет поддержки русского языка. Базовая стоимость составляет 880 рублей, но до 14 марта действует скидка в размере 10 процентов, благодаря которой игру можно приобрести за 792 рубля.

Отзывы геймеров оказались весьма благосклонными. Пользователи хвалят глубокую проработку мира, качественный юмор в духе Терри Пратчетта и стильную графику. Главным недостатком аудитория считает отсутствие озвучки персонажей и недоступность локализаций на другие языки, так как в игре присутствует колоссальное количество текста.