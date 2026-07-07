Стратегический симулятор киберспортивной империи Esports Manager 2026 официально вышел в Steam

Разработчики выпустили полноценную версию своего нового спортивного менеджера, посвященного профессиональной игровой индустрии. Проект предлагает пользователям взять на себя управление полноценной организацией и пройти путь от новичков до участников крупнейших мировых первенств. Основной упор в игровом процессе сделан на детальный контроль всех аспектов жизни современной киберспортивной команды.

Согласно официальному описанию, ключевой задачей станет поиск талантливых игроков по всему миру и подписание контрактов с восходящими звездами сцены. Руководителю организации предстоит лично заниматься выстраиванием внутрикомандной химии и следить за атмосферой в коллективе. Каждый выбор напрямую влияет на результаты матчей, позволяя создать долгосрочную доминирующую династию или совершить неожиданный прорыв с аутсайдерами.

Помимо работы с кадрами, симулятор требует отслеживать постоянные изменения в текущей игровой мете для адаптации тактики на матчи. Стратегическая часть также включает в себя полный контроль над финансовым сектором организации. Предстоит самостоятельно распределять доступный бюджет и вести переговоры со спонсорами для привлечения дополнительных инвестиций.

Командам предстоит соревноваться на протяжении полноценных соревновательных сезонов, пробиваясь через сито квалификаций в крупные международные турниры. Разработчики внедрили систему симуляции матчей, где необходимо оперативно реагировать на действия соперников на виртуальной арене. Игра уже доступна для приобретения на ПК, а вся статистика и прогресс формируются в реальном времени на основе решений пользователя.