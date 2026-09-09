Marvelous анонсировала пошаговую JRPG Eternal Anima от ветеранов Final Fantasy для PC, консолей и Nintendo Switch 2

Японское издательство Marvelous официально представило ролевой проект Eternal Anima, позиционируемый создателями как масштабное признание в любви к классическим японским ролевым играм. Разработка ведется на графическом движке Unreal Engine, а релиз запланирован на 4 марта 2027 года для PC в сервисе Steam, PlayStation 5, Xbox Series X|S и Nintendo Switch 2. Отечественным поклонникам жанра придется мириться с тем, что на странице проекта в цифровом магазине Valve уже заявлено полное отсутствие поддержки русского языка, включая субтитры и интерфейс.

К производству игры привлечены ключевые ветераны японского геймдева. За сценарий отвечает автор историй Final Fantasy VII, Final Fantasy VIII и Final Fantasy X Кадзусигэ Нодзима, а режиссерское кресло занял Кацухиса Хигути. Музыкальное оформление доверили студии Basiscape под кураторством композитора Хитоси Сакимото, написавшего саундтреки для Final Fantasy Tactics и Final Fantasy XII, в то время как главную тему подготовил польский музыкант Марцин Патшалек.

События игры разворачиваются в мире, где 1000 лет назад глобальная катастрофа уничтожила и погрузила в океан 4 процветающих материка. Единственным уцелевшим уголком цивилизации остался парящий небесный город Урвис Эль, превратившийся в искусственный рай с жестким тоталитарным строем под началом владыки по прозвищу Тысячелетний Суверен Всемогущий. В этом воздушном мегаполисе любые мысли о переменах или мечтания о лучшей жизни объявлены тягчайшим государственным преступлением, за соблюдением чего следит армия во главе с капитаном Валлисом.

Главным героем повествования становится мятежник с потерей памяти по имени Уэйд, на которого стражи порядка открывают охоту после обвинений в ереси. Спасаясь от неминуемой казни, протагонист бросается в неизведанное Запретное море и попадает на затерянные земли, где ему предстоит найти союзников в лице воительницы Нерии, механического голема М.О.С., капитанши отверженных Азуреи, ученого Марти и хранительницы традиций Маяки.

Центральной механикой исследования и прогрессии станет психометрия - уникальный дар героя считывать через силу анима память и мысли, оставленные в предметах древних эпох. Через систему наследования мудрости протагонист способен перенимать классы, специализации и боевые навыки давно погибших героев, свободно комбинируя их для формирования собственного стиля прохождения.

Сражения проходят в классическом пошаговом формате, где ключевым элементом выступает способность Взгляд в будущее. Игроки могут видеть шкалу инициативы и запланированные действия противников наперед, что позволяет своевременно использовать защитные стойки, сбивать подготовку опасных атак или наносить сокрушительные контратаки до хода врага.

Особый упор в повествовании сделан на путешествия во времени между прошлым и настоящим на летающем корабле. Героям предстоит исправлять ключевые исторические события в минувших эпохах плечом к плечу с древними героями, а в настоящем времени взаимодействовать с их прямыми потомками и наблюдать последствия принятых решений на четырех восстанавливающихся материках.