Японская компания Marvelous, известная по сериям Story of Seasons и Rune Factory, а также предстоящей Eternal Anima, объявила о запуске программы добровольного увольнения с выплатой компенсаций. В рамках этой инициативы студия рассчитывает сократить штат на 65 человек.

Как сообщает издание Automaton, программа досрочного выхода на пенсию стала частью реструктуризации консольного направления компании, к которому относятся все одиночные проекты за пределами мобильного сегмента и игр-сервисов. В руководстве Marvelous объясняют этот шаг изменившимися условиями в игровой индустрии — ростом масштабов производства и затянувшимися циклами разработки, из-за которых бизнесу требуется оптимизация штата и большая гибкость.

Приём заявок от сотрудников начнётся в ближайшее время, а сами специалисты, согласившиеся на условия программы, покинут компанию в конце текущего финансового года — в марте 2027 года. Всем участникам выплатят специальные выходные бонусы, а при желании помогут с дальнейшим трудоустройством.

При этом в Marvelous подчеркнули, что создание консольных игр по-прежнему остаётся одним из ключевых направлений работы студии. Примечательно, что решение о сокращении штата было принято на фоне сильной финансовой отчётности: за период с апреля по сентябрь 2026 года прибыль компании выросла на 1105 процентов благодаря высоким зарубежным продажам как новых инди-проектов, так и старых консольных хитов.