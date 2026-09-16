Nightdive Studios намекнула на ремастер Eternal Darkness - культовый хоррор GameCube может вернуться

Глава Nightdive Studios Стивен Кик, похоже, намекнул на возможное возвращение Eternal Darkness: Sanity’s Requiem. Отвечая на вопрос поклонника о том, увидит ли хоррор когда-нибудь новый релиз, руководитель студии заявил, что игра является одной из его любимых и «заслуживает» подхода, на который способна Nightdive Studios.

Кик не подтвердил разработку ремастера напрямую, однако после этого предложил следить за выпусками серии Deep Dives на YouTube-канале студии. Поэтому пока речь идёт именно о намёке, а не об официальном анонсе нового проекта.

Eternal Darkness: Sanity’s Requiem вышла на GameCube в 2002 году и стала одной из самых необычных игр своего поколения. Хоррор прославился системой рассудка, которая позволяла игре намеренно обманывать пользователя. По мере снижения показателя менялась камера, появлялись странные звуки и другие пугающие эффекты, а позднее игра могла создавать иллюзию удаления сохранения или даже сообщать о смерти героя.

Именно взаимодействие с игроком сделало Eternal Darkness заметной среди других хорроров. Игра не ограничивалась попытками напугать происходящим на экране, а периодически заставляла сомневаться в том, что вообще можно считать настоящим.

Для Nightdive Studios такой проект также хорошо вписывается в привычное направление работы. Студия специализируется на возвращении старых игр на современные платформы и уже занималась ремастерами System Shock, Turok, Shadow Man, Star Wars: Dark Forces, The Thing и других классических проектов.

При этом права на Eternal Darkness принадлежат Nintendo, а сама оригинальная студия-разработчик Silicon Knights давно прекратила существование. Поэтому один комментарий Кика ещё не означает, что ремастер действительно находится в производстве. Пока поклонникам остаётся ждать следующих выпусков Deep Dives — именно там, судя по словам главы Nightdive, потенциально может появиться дополнительная информация.