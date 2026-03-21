По словам разработчика Eternal Darkness, DLSS 5 в корне меняет художественное оформление и может стать угрозой AAA-игр

С момента анонса DLSS 5 на прошлой неделе новая технология масштабирования NVIDIA вызывает ожесточённые споры в игровом сообществе. На фоне критики, обвиняющей технологию в изменении художественного стиля игр, компания поспешила заявить, что DLSS 5 — это не «фильтр ошибок ИИ», а инструмент, сохраняющий полный контроль разработчиков. Однако экспертное мнение из индустрии рисует менее оптимистичную картину.

В интервью Wccftech разработчик из студии Eternal Darkness Денис Дьяк назвал презентацию DLSS 5 «ошибкой, которую необходимо пересмотреть». По его словам, технология выходит за рамки улучшения графики и начинает фундаментально изменять художественное направление игр, порождая при этом множество артефактов и визуальных проблем.

Главная тревога Дьяка связана с долгосрочными последствиями для рынка AAA-игр. Он отмечает, что высокобюджетный сегмент и так переживает трудности с окупаемостью, а его главное конкурентное преимущество всегда заключалось в зрелищной визуальной составляющей. Если DLSS 5 получит широкое распространение, эффект «фотореализма» станет общедоступным, что лишит AAA-проекты их ключевого аргумента.

«Если аналогичного результата можно достичь в играх с гораздо меньшим бюджетом, это ускорит исчезновение AAA-индустрии», — заявил разработчик.

Дьяк также считает, что NVIDIA поторопилась с запуском технологии, и более осторожный подход позволил бы как доработать ИИ-инструменты, так и выстроить более прозрачную коммуникацию с сообществом.

Ранее на этой неделе NVIDIA подтвердила, что DLSS 5 работает, принимая на вход готовые 2D-кадры и векторы движения, после чего ИИ самостоятельно решает, как «улучшить» картинку, что вызвало дополнительную критику за отсутствие контроля со стороны художников. Генеральный директор NVIDIA Дженсен Хуанг, однако, настаивает на том, что технология сохраняет полный художественный контроль разработчиков.