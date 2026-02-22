Создатель Eternal Darkness выразил готовность выпустить ремейк или продолжение вместе с Nintendo

Создатель культового хоррора Eternal Darkness: Sanity’s Requiem Денис Дьяк выразил готовность вернуться к разработке проекта в формате ремейка или продолжения. Режиссер с теплотой вспоминает сотрудничество с Nintendo, отмечая, что работа с командой Миямото стала одним из лучших этапов в его карьере.

Я бы поработал с Миямото в любое время, — ответил Дьяк на вопрос о потенциальном переиздании или ремейке. [Сотрудники Nintendo] — одни из лучших людей, с которыми я когда-либо работал. Я верю, что когда создаешь что-то столь значимое, как Eternal Darkness, это меняет культуру.

Дьяк отметил, что что современное переиздание потребует переосмысления поскольку некоторые старые приемы сегодня уже не актуальны — например, эффекты, имитирующие поломку старых кинескопных телевизоров . Вместо этого он предлагает внедрять новые механики психологического воздействия, используя возможности социальных сетей и современные цифровые технологии, чтобы достичь еще большего погружения.

Впрочем, Денис Дьяк не ограничивается мыслями о ремейке и допускает создание полноценного продолжения, отмечая колоссальный потенциал современных технологий для реализации «эффектов безумия» нового поколения.

Оригинальная игра на GameCube в свое время стала прорывом: пока Александра Ройвас изучала семейный особняк, игра ломала «четвертую стену», заставляя пользователя верить, что у него выключился звук или пропал сигнал ТВ. Теперь разработчик задается вопросом, стоит ли возвращаться к истории Александры в ремейке или пора двигаться дальше с совершенно новым проектом во вселенной.