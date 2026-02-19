ЧАТ ИГРЫ
The Eternal Life of Goldman TBA
Экшен, Адвенчура, Платформер
6.3 22 оценки

Авторы This is the Police выпустили демо фэнтезийного платформера The Eternal Life of Goldman

butcher69 butcher69

Студия Weappy Studio представила в Steam демоверсию своего нового проекта — фэнтезийного платформера The Eternal Life of Goldman, анонсированного в 2024 году. Разработка ведётся совместно с издателем THQ Nordic.

В пробной версии игрокам доступно начало сюжета, а прохождение займёт около полутора часов. Разработчики рекомендуют использовать геймпад для более комфортного управления, однако поддержка клавиатуры и мыши также реализована.

Музыка в демо создана специально для игры, поэтому стримеры и авторы видео могут не беспокоиться о нарушении авторских прав. Озвучка доступна на английском языке, а субтитры — на русском, украинском и белорусском. Кроме того, в демоверсии предусмотрены три достижения.

Даты релиза у The Eternal Life of Goldman пока нет. Попробовать демо можно ограниченное время — его удалят вскоре после окончания фестиваля «Играм быть», который пройдёт с 23 февраля по 2 марта.

