Авторы This is the Police выпустили демо фэнтезийного платформера The Eternal Life of Goldman

Студия Weappy Studio представила в Steam демоверсию своего нового проекта — фэнтезийного платформера The Eternal Life of Goldman, анонсированного в 2024 году. Разработка ведётся совместно с издателем THQ Nordic.

В пробной версии игрокам доступно начало сюжета, а прохождение займёт около полутора часов. Разработчики рекомендуют использовать геймпад для более комфортного управления, однако поддержка клавиатуры и мыши также реализована.

Музыка в демо создана специально для игры, поэтому стримеры и авторы видео могут не беспокоиться о нарушении авторских прав. Озвучка доступна на английском языке, а субтитры — на русском, украинском и белорусском. Кроме того, в демоверсии предусмотрены три достижения.

Даты релиза у The Eternal Life of Goldman пока нет. Попробовать демо можно ограниченное время — его удалят вскоре после окончания фестиваля «Играм быть», который пройдёт с 23 февраля по 2 марта.