Демоверсия The Eternal Life of Goldman теперь доступна на Xbox и появится в Xbox Game Pass в день релиза

Предстоящая 2D платформенная приключенческая игра от Weappy Studio, The Eternal Life of Goldman, была представлена ​​во время мероприятия Xbox Partner Preview. Мы получили новый трейлер с множеством новых фрагментов игрового процесса, которых мы не видели в предыдущих трейлерах, а также новость о том, что демоверсия теперь доступна для игроков Xbox Series X/S после того, как она уже была доступна в Steam.

Также стало известно, что когда The Eternal Life of Goldman выйдет, она будет доступна в Xbox Game Pass с первого дня. Но дата релиза по-прежнему не указана.