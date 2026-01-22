Предстоящая демоверсия The Eternal Life of Goldman выйдет 19 февраля и будет доступна во время мероприятия Steam Next Fest, которое пройдет с 23 февраля по 2 марта.

Игроки смогут опробовать раннюю, играбельную версию The Eternal Life of Goldman до Steam Next Fest, а демоверсия будет доступна на протяжении всего фестиваля. Демоверсия также будет доступна в течение ограниченного времени после окончания Steam Next Fest, после чего будет деактивирована.

Разработкой The Eternal Life of Goldman занимается Weappy Studio, а издателем выступит THQ Nordic. Игра выйдет для PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch и ПК.