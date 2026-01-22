ЧАТ ИГРЫ
The Eternal Life of Goldman TBA
Экшен, Адвенчура, Платформер
6.3 22 оценки

Демоверсия The Eternal Life of Goldman выйдет 19 февраля

monk70 monk70

Предстоящая демоверсия The Eternal Life of Goldman выйдет 19 февраля и будет доступна во время мероприятия Steam Next Fest, которое пройдет с 23 февраля по 2 марта.

Игроки смогут опробовать раннюю, играбельную версию The Eternal Life of Goldman до Steam Next Fest, а демоверсия будет доступна на протяжении всего фестиваля. Демоверсия также будет доступна в течение ограниченного времени после окончания Steam Next Fest, после чего будет деактивирована.

Разработкой The Eternal Life of Goldman занимается Weappy Studio, а издателем выступит THQ Nordic. Игра выйдет для PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch и ПК.

Комментарии:  2
Сережаа

Красиво нарисованные, приключения старого еврея?

QuerulousLytton

Вот это жду.