Композиторы Final Fantasy VII Rebirth и Made in Abyss создают саундтрек для The Eternal Life of Goldman

Студия Weappy, известная по играм This Is the Police и Hollywood Animal, представила новый трейлер своей метроидвании The Eternal Life of Goldman. Вместе с геймплейными кадрами авторы раскрыли впечатляющий состав композиторов, работающих над саундтреком проекта.

Музыку к игре пишут Ясунори Нисики (Octopath Traveler, Final Fantasy VII Rebirth), Кевин Пенкин (Made in Abyss, Florence), Мэйсон Либерман (Stray Gods, League of Legends: Wild Rift) и Пит Лепли (Wargroove, Sky Rogue). Каждый из них привнесёт в игру свой уникальный стиль. Звучание будет разнообразным: от лирических и философских тем до напряжённых, драйвовых композиций для боевых сцен.

Сюжет The Eternal Life of Goldman расскажет об исследователе, отправившемся на загадочный архипелаг, чтобы уничтожить древнее божество. Релиз игры ожидается в конце 2025 года на ПК, PS5, Xbox Series X|S и Nintendo Switch.