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об игре
The Eternal Life of Goldman 2025 г.
Адвенчура, Платформер
7.2 14 оценок

Красочная метроидвания The Eternal Life of Goldman получила новый трейлер

butcher69 butcher69

Издатель THQ Nordic и разработчик Weappy объявили, что нарисованный вручную сайдскроллинговый платформер The Eternal Life of Goldman выйдет на PlayStation 5, Xbox Series, Switch и PC через Steam в праздничный сезон этого года.

Игра предлагает захватывающее путешествие по огромному архипелагу, вдохновленному древними мифами. В классической покадровой анимации разработчики передали мрачную, но красочную атмосферу мира, полного таинственных существ и неизведанных тайн.

Вы прибываете на Архипелаг с единственной целью: убить Божество, о котором все говорят, но никто не видел. Поиски приведут вас к эксцентричным персонажам, древним легендам и месту, охваченному трагедией. Погружаясь в исследование, вы будете улучшать свою трость, открывая новые способности, которые помогут вам раскрыть тайны островов.

The Eternal Life of Goldman создавалась с любовью к классическим мультфильмам, комиксам и играм. Разработчики использовали сложную покадровую анимацию, вручную прорисовывая каждый кадр, чтобы создать уникальные локации и персонажей. Здесь нет повторяющихся сцен – каждый уголок мира выполнен с вниманием к деталям.

Игра обещает переосмыслить жанр платформеров, убирая раздражающие элементы и делая упор на исследование и динамичное прохождение. The Eternal Life of Goldman требует точности и реакции, но не превращается в монотонное заучивание движений. Здесь важно импровизировать, а не механически повторять комбинации.

18
8
Комментарии: 8
Ваш комментарий
Fronyx

Красивая анимация, жаль только, что все сражения сводится к прыжкам

7
yariko ookami

Мне тоже это Скруджа напомнило, он там тоже прыгал с тростью. Плагиат получается!

1
XpeH_B_naJIbTo
3
BAD WOLF 384

THQ столько проектов одновременно пилит как-бы не надорвались.

0
muturutu

Как будто Миядзаки рисовал)

0
Anal4onok

Моддеры потом Скруджа нарисуют и будет в тему прям!!

0
Пользователь ВКонтакте

Скрудж МакДак))) // Кирилл Гордый

0
Suveren85

Красивая, но персонаж старый прыгающий дед не нравится.

-1