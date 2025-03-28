Красочная метроидвания The Eternal Life of Goldman получила новый трейлер

Издатель THQ Nordic и разработчик Weappy объявили, что нарисованный вручную сайдскроллинговый платформер The Eternal Life of Goldman выйдет на PlayStation 5, Xbox Series, Switch и PC через Steam в праздничный сезон этого года.

Игра предлагает захватывающее путешествие по огромному архипелагу, вдохновленному древними мифами. В классической покадровой анимации разработчики передали мрачную, но красочную атмосферу мира, полного таинственных существ и неизведанных тайн.

Вы прибываете на Архипелаг с единственной целью: убить Божество, о котором все говорят, но никто не видел. Поиски приведут вас к эксцентричным персонажам, древним легендам и месту, охваченному трагедией. Погружаясь в исследование, вы будете улучшать свою трость, открывая новые способности, которые помогут вам раскрыть тайны островов.

The Eternal Life of Goldman создавалась с любовью к классическим мультфильмам, комиксам и играм. Разработчики использовали сложную покадровую анимацию, вручную прорисовывая каждый кадр, чтобы создать уникальные локации и персонажей. Здесь нет повторяющихся сцен – каждый уголок мира выполнен с вниманием к деталям.

Игра обещает переосмыслить жанр платформеров, убирая раздражающие элементы и делая упор на исследование и динамичное прохождение. The Eternal Life of Goldman требует точности и реакции, но не превращается в монотонное заучивание движений. Здесь важно импровизировать, а не механически повторять комбинации.