Красочный платформер The Eternal Life of Goldman обзавёлся новым трейлером; демоверсия появится в феврале

Авторы This is the Police решили появиться на презентации New Game+ Showcase — разработчики не теряют времени и напоминают нам о The Eternal Life of Goldman, анонсированной более 1,5 лет назад.

The Eternal Life of Goldman блистает практически в каждом кадре, что делает её одним из самых красивых платформеров для ПК и консолей текущего поколения. Во время демонстрации показали главного героя в действии — несмотря на свой преклонный возраст, он справляется даже с самыми сложными ситуациями. Что отличает эту игру, так это изысканно представленные локации, созданные с большой тщательностью.

Что касается сюжета, то главному герою предстоит выследить и убить мистических божеств. Геймплей, выполненный в классическом стиле сайд-скроллера, не фокусируется исключительно на ловкости. Взаимодействие с окружающей средой и решение оригинальных головоломок и логических задач станут основой игрового процесса.

Важно отметить, что создатели The Eternal Life of Goldman уделяют огромное внимание комфорту игрока. Игра разработана таким образом, чтобы в ней не было моментов, вызывающих разочарование, предлагая расслабляющий и доступный опыт как для ветеранов жанра, так и для тех, кто редко играет в платформеры.

В конце видео сообщается, что желающие могут бесплатно ознакомиться с демоверсией The Eternal Life of Goldman в феврале. Она позволит вам пройти первые 90 минут игры.