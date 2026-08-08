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The Eternal Life of Goldman TBA
Экшен, Адвенчура, Платформер
6.1 27 оценок

На шоу THQ Nordic показали новый атмосферный трейлер платформера The Eternal Life of Goldman

Апчхий Апчхий

Издательство THQ Nordic и разработчики из студии Weappy Studio представили свежий трейлер своего амбициозного двухмерного платформера The Eternal Life of Goldman. Показ красивого ролика под названием («Что бы я нарисовал?») состоялся на крупной летней онлайн-презентации THQ Nordic Digital Showcase. Проект создается авторами популярной дилогии This Is the Police и стратегии Hollywood Animal.

Новое видео полностью посвящено уникальному визуальному стилю игры и размышлениям о рисовании. Разработчики напомнили, что проект создается абсолютно вручную без использования нейросетей — каждая деталь и анимация прорисовываются художниками покадрово, из-за чего игра внешне напоминает классические мультфильмы. Главным героем выступает бодрый старик по имени Голдман, который отправляется в опасное путешествие по огромному архипелагу, чтобы отыскать и уничтожить таинственное Божество. Сражаться со сказочными монстрами и преодолевать препятствия ему помогает обычная трость, которую по ходу прохождения можно всячески улучшать.

Незадолго до этой презентации авторы похвастались важным достижением: общее число добавлений в список желаемого на всех игровых платформах превысило отметку в 500 тысяч копий.

Рисованный платформер The Eternal Life of Goldman достиг важной отметки - 500 тыс списков желаний

Игроки активно сравнивают новинку с такими признанными хитами жанра, как Cuphead и Hollow Knight. На ПК, Xbox и PlayStation уже доступна демоверсия игры, которая собрала в Steam около 88% положительных отзывов от геймеров.

Точную дату релиза разработчики раскрывать не стали, лаконично отметив в описании к ролику «Дата выхода: пока нет». Известно, что полная версия The Eternal Life of Goldman выйдет на ПК, PlayStation 5, Xbox Series X/S и Nintendo Switch. Кроме того, игра станет частью подписки Xbox Game Pass прямо в день своего релиза.

Трейлеры 11
29
12
Комментарии:  12
Ваш комментарий
QuerulousLytton

Лучше бы дату выхода показали, я уже задолбался ее ждать

10
FumblingLysanias

Когда???

7
Fyrix

Выглядит потрясающе

1
Комментарий удален
Crystal_Aeon