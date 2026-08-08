На шоу THQ Nordic показали новый атмосферный трейлер платформера The Eternal Life of Goldman

Издательство THQ Nordic и разработчики из студии Weappy Studio представили свежий трейлер своего амбициозного двухмерного платформера The Eternal Life of Goldman. Показ красивого ролика под названием («Что бы я нарисовал?») состоялся на крупной летней онлайн-презентации THQ Nordic Digital Showcase. Проект создается авторами популярной дилогии This Is the Police и стратегии Hollywood Animal.

Новое видео полностью посвящено уникальному визуальному стилю игры и размышлениям о рисовании. Разработчики напомнили, что проект создается абсолютно вручную без использования нейросетей — каждая деталь и анимация прорисовываются художниками покадрово, из-за чего игра внешне напоминает классические мультфильмы. Главным героем выступает бодрый старик по имени Голдман, который отправляется в опасное путешествие по огромному архипелагу, чтобы отыскать и уничтожить таинственное Божество. Сражаться со сказочными монстрами и преодолевать препятствия ему помогает обычная трость, которую по ходу прохождения можно всячески улучшать.

Незадолго до этой презентации авторы похвастались важным достижением: общее число добавлений в список желаемого на всех игровых платформах превысило отметку в 500 тысяч копий.

Игроки активно сравнивают новинку с такими признанными хитами жанра, как Cuphead и Hollow Knight. На ПК, Xbox и PlayStation уже доступна демоверсия игры, которая собрала в Steam около 88% положительных отзывов от геймеров.

Точную дату релиза разработчики раскрывать не стали, лаконично отметив в описании к ролику «Дата выхода: пока нет». Известно, что полная версия The Eternal Life of Goldman выйдет на ПК, PlayStation 5, Xbox Series X/S и Nintendo Switch. Кроме того, игра станет частью подписки Xbox Game Pass прямо в день своего релиза.