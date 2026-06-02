Платформер The Eternal Life of Goldman обзавёлся демоверсией на PlayStation 5

Бесплатная демоверсия игры The Eternal Life of Goldman стала доступна на PlayStation 5, предоставляя игрокам возможность поближе познакомиться с этим «платформером для стариков».

Демоверсия идентична другим демоверсиям, доступным в сети, включая версии для Steam и Xbox, и охватывает начальный этап игры. Она предлагает примерно 90 минут игрового процесса, хотя общее время игры может варьироваться в зависимости от индивидуального стиля игры. Прогресс из демоверсии не будет перенесён в полную версию игры

Игра включает английскую озвучку, а интерфейс и субтитры доступны на английском, немецком, французском, японском, польском, испанском, русском, упрощённом китайском, традиционном китайском, бразильском португальском, корейском, белорусском и украинском языках

The Eternal Life of Goldman разрабатывается студией Weappy Studio и издается THQ Nordic. Она будет доступна для Nintendo Switch, PS5, Xbox Series X|S и ПК.