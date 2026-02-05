Создатели The Eternal Life of Goldman опубликовали заглавную тему за авторством композитора Кевина Пенкина

Разработчик Weappy представил заглавную композицию из The Eternal Life of Goldman — рисованной платформенной приключенческой игры, которая стремится установить новые стандарты не только в визуальном, но и в музыкальном плане. В создании амбициозного саундтрека игры приняла участие исключительная команда всемирно известных композиторов, включая Кевина Пенкина (Made in Abyss), Мейсона Либермана (Overwatch 2), Ясунори Нисики (Octopath Traveler) и Пита Лепли (Wargroove).

В основе саундтрека лежит главная тема игры, написанная Кевином Пенкином, который потратил на её создание более двух лет. В процессе разработки трек прошёл десятки итераций с целью создания чего-то большего, чем традиционная тема для видеоигр. Вместо этого Пенкин создал многочастную сюиту, состоящую из нескольких плавно перетекающих актов, которые рассказывают предысторию игры и мягко ведут игроков к началу их путешествия.

В результате получилась уникальная композиция, которая намеренно отходит от традиционных ожиданий от музыки для видеоигр, одновременно передавая многослойную повествовательную глубину The Eternal Life of Goldman.

The Eternal Life of Goldman будет доступна для Nintendo Switch, PS5, Xbox Series X|S и ПК.