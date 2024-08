Создатели This is Police анонсировали The Eternal Life of Goldman

Студия Weappy, создавшая игру This is Police, на онлайн-презентации от издательства THQ Nordic анонсировала платформер The Eternal Life of Goldman.

The Eternal Life of Goldman представляет из себя платформер с вручную нарисованной графикой. Главный герой игры отправится на исследование таинственного Архипелага. Он хочется убить Божество, про которое все знают, но никто не видел.

Игра выйдет на PC, Xbox Series X/S, PS5 и Nintendo Switch. Дата выхода игры на данный момент неизвестна.