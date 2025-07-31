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The Eternal Life of Goldman 2025 г.
Экшен, Адвенчура, Платформер
6.9 17 оценок

THQ Nordic представила новый геймплейный тизер яркой The Eternal Life of Goldman

butcher69 butcher69

THQ Nordic представила новый геймплейный трейлер The Eternal Life of Goldman — 2D-приключения, которое обещает необычный взгляд на классический платформер. В ролике мы увидели больше локаций, врагов и забавных ситуаций, в которые попадает главный герой — бодрый старик по имени Голдман.

На первый взгляд, игра выглядит как традиционная двухмерная платформерная история, но разработчики приправили её элементами квестов, ручной анимацией и сюрреалистичной атмосферой. Все персонажи и окружение нарисованы вручную, что придаёт проекту особую визуальную выразительность и шарм.

Герой Голдман — не типичный спаситель мира. Он пожилой, но крайне ловкий человек, способный совершать головокружительные прыжки, преодолевать ловушки и решать нестандартные головоломки. Его приключения разворачиваются на архипелаге из фантастических островов, где каждое место отличается уникальной биомеханикой, дизайном и обитателями — от странных зверей до магических существ.

Gothic 1 Remake и Titan Quest 2 в трейлере игровой презентации THQ Nordic

Сюжет развивается вокруг угрозы, нависшей над островами. Неизвестное существо, называемое «Божеством», — тёмная и щупальцеобразная сущность — медленно разрушает местную гармонию. Голдман, вооружённый волшебным посохом, должен остановить это зло, при этом раскрывая свою собственную роль в этой истории.

Трейлер даёт понять: The Eternal Life of Goldman — это не просто игра про прыжки и врагов. Здесь много внимания уделено атмосфере, диалогам, исследованиям и философским темам. Уже сейчас понятно, что проект будет задавать игроку не только задачки в духе «как перепрыгнуть пропасть», но и вопросы более глубокие — вроде «зачем ты вообще здесь?» и «в чём твоя цель?».

Дата выхода пока не объявлена, но игра уже выглядит как один из самых необычных и амбициозных инди-платформеров ближайших лет.

16
5
Комментарии: 5
Ваш комментарий
spaMER_ID

Приключения старого еврея по волнам памяти.

7
jax baron

ммммммммммм дно

4
sergeu78

типо Duck Tales по геймплею

zangx

Когда я смотрю на то как гг ходит, задний план, монстры, эффекты, анимации. Ну прям воняет полым рыцарем, хоть и не тим чери делали. Хотя, может я просто мало в такие игры играл

hhdfhhh

сука где новый дарксидерс заепали уже