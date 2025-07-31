THQ Nordic представила новый геймплейный тизер яркой The Eternal Life of Goldman

THQ Nordic представила новый геймплейный трейлер The Eternal Life of Goldman — 2D-приключения, которое обещает необычный взгляд на классический платформер. В ролике мы увидели больше локаций, врагов и забавных ситуаций, в которые попадает главный герой — бодрый старик по имени Голдман.

На первый взгляд, игра выглядит как традиционная двухмерная платформерная история, но разработчики приправили её элементами квестов, ручной анимацией и сюрреалистичной атмосферой. Все персонажи и окружение нарисованы вручную, что придаёт проекту особую визуальную выразительность и шарм.

Герой Голдман — не типичный спаситель мира. Он пожилой, но крайне ловкий человек, способный совершать головокружительные прыжки, преодолевать ловушки и решать нестандартные головоломки. Его приключения разворачиваются на архипелаге из фантастических островов, где каждое место отличается уникальной биомеханикой, дизайном и обитателями — от странных зверей до магических существ.

Сюжет развивается вокруг угрозы, нависшей над островами. Неизвестное существо, называемое «Божеством», — тёмная и щупальцеобразная сущность — медленно разрушает местную гармонию. Голдман, вооружённый волшебным посохом, должен остановить это зло, при этом раскрывая свою собственную роль в этой истории.

Трейлер даёт понять: The Eternal Life of Goldman — это не просто игра про прыжки и врагов. Здесь много внимания уделено атмосфере, диалогам, исследованиям и философским темам. Уже сейчас понятно, что проект будет задавать игроку не только задачки в духе «как перепрыгнуть пропасть», но и вопросы более глубокие — вроде «зачем ты вообще здесь?» и «в чём твоя цель?».

Дата выхода пока не объявлена, но игра уже выглядит как один из самых необычных и амбициозных инди-платформеров ближайших лет.