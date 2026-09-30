Eternal Palace Sakura выйдет 5 ноября - 3D-рогалик с аниме-героями доберётся до Switch и ПК

Издатель Shochiku и разработчик Denneko Yuugi объявили дату выхода Eternal Palace Sakura — трёхмерного экшена в жанре рогалик, в котором игрокам предстоит сражаться в загадочном подземелье снов. Игра выйдет 5 ноября на Nintendo Switch и ПК через Steam. Консольная версия ранее не анонсировалась.

Главной героиней станет Ретла — персонаж с кошачьими ушами и двуручным оружием, которой предстоит пробиваться через подземелье, постепенно усиливая свои возможности. Боевая система рассчитана на относительно простое управление: игроки смогут комбинировать атаки, уклоняться от ударов противников и блокировать их щитом.

Отдельное место в сражениях занимает система Over-Tension. Когда соответствующий индикатор заполнится, Ретла сможет активировать Over Arts — специальный приём, позволяющий одним мощным ударом расправляться с врагами.

Как и положено рогалику, Eternal Palace Sakura строится вокруг постепенного усиления персонажа. Во время прохождения игроки собирают специальные предметы-«атрибуты», которые улучшают способности и открывают новые действия. Поэтому каждая попытка позволяет экспериментировать с комбинациями усилений и подбирать подходящую конфигурацию для следующих испытаний.

Разработчики также делают заметную ставку на визуальную часть: персонажи и анимации выполнены в аниме-стилистике, а сюжет сопровождается отдельными постановочными сценами. Релиз Eternal Palace Sakura состоится 5 ноября на Switch и ПК.