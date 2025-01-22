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Eternal Strands 28.01.2025
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Фэнтези
7 15 оценок

Демоверсия игры Eternal Strands от создателя Dragon Age уже доступна на ПК

Gutsz
Новости

Yellow Brick Games, студия под руководством ветерана игровой индустрии Майка Лэйдлоу, выпустила демоверсию своего нового экшена Eternal Strands. Игра вдохновлена такими культовыми проектами, как Shadow of the Colossus и Monster Hunter, предлагает игрокам погрузиться в эпическое приключение с огромными боссами и динамичными сражениями.

Демоверсия позволяет пройти вступительную часть игры, исследуя две области The Enclave, сражаясь с малыми врагами и до трёх видами эпических боссов (Epics). Игрокам доступны три вида оружия — меч и щит, лук со стрелами и двуручное оружие, а также ограниченный набор заклинаний и система крафта.

Стоит отметить, что демоверсия доступна на ограниченное время — разработчики планируют убрать её из Steam через некоторое время. Поэтому всем, кто заинтересован, лучше попробовать её как можно скорее.

Для игры потребуется ПК с минимальными характеристиками: процессор Intel Core i5-9400 или AMD Ryzen 5 3350, 8 ГБ оперативной памяти, видеокарта Nvidia GeForce GTX 1660 Super, AMD Radeon RX 5600 XT или Intel Arc A580. Такие параметры позволят насладиться игрой при 60 кадрах в секунду на минимальных настройках с апскейлом до 50% от 1080p.

Для игры на эпических настройках студия рекомендует процессор Intel Core i5-9400 или AMD Ryzen 5 3350, 16 ГБ оперативной памяти, а также видеокарты Nvidia GeForce RTX 3070, AMD Radeon RX 6800 или Intel Arc A770. При таких параметрах можно рассчитывать на 60 FPS при 50% разрешения 1440p.

Eternal Strands создаётся под руководством Майка Лэйдлоу, который известен по работе над такими франшизами, как Mass Effect и Dragon Age. Именно он стоял за дизайном признанных критиками и игроками последних "хороших" частей Dragon Age.

Демоверсия игры уже доступна в Steam, и её появление даёт первый взгляд на амбициозный проект Yellow Brick Games, который может стать одним из интересных новинок этого года. Полная версия игры будет запущена уже 28 января.

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Комментарии: 1
Ваш комментарий
My life is a game

русского языка нет + выглядит как то мультяшно все
сомнительно очень

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