Eternal Strands выйдет 28 января 2025 года, а после запуска начнется сотрудничество со Square Enix Creative Studio III

Eternal Strands получила официальную дату анонса сегодня во время PC Gaming Show. Разработчик также сообщил, что игра будет создана в сотрудничестве с Creative Studio III Square Enix, которая является разработчиком Final Fantasy XIV Online и Final Fantasy XVI. Они будут сотрудничать для разработки оригинального контента для игры после запуска. Было подтверждено, что первое обновление после запуска будет бесплатным, и будет новое эпическое существо, а также новое оружие и броня для игроков, чтобы экспериментировать и пробовать. Они будут разработаны в сотрудничестве с ведущим художником Creative Studio III, Юсукэ Моги, который является художником Final Fantasy XIV.

Yellow Brick Games выпустила трейлер, показывающий, как будет выглядеть воздушный Epic, и это сотрудничество будет использовано для расширения границ существующей боевой системы в Eternal Strands, сохраняя при этом то же самое ощущение контента, созданного Creative Studio III. Эта игра разрабатывается на Unreal Engine 5, который потенциально может иметь потрясающую графику, но до сих пор игры, выпущенные с использованием этого движка, страдали от множества проблем с оптимизацией и подтормаживанием, например, Silent Hill 2 Remake.

Надо понимать, что это дебютный проект ветерана Dragon Age Майка Лэйдлоу из новой игровой студии Yellow Brick Games, который был ведущим директором и дизайнером Origins, Dragon Age 2 и Inquisition.

Также вместе с датой выхода игры был объявлен состав озвучки главных героев, которых вы увидите в Eternal Strands, включая таких культовых актеров озвучки, как Амелия Тайлер, которая будет голосом Surgeborn. Игра готовится иметь много забавных функций, так как вы сможете подняться практически на все в игре, исследуя огромный мир, который переживает экстремальные погодные условия с динамичным циклом дня и ночи. Вы также сможете наладить связи со своим Weaver Band, которые являются спутниками, которые будут поддерживать вас в вашей экспедиции.

Ещё удастся поэкспериментировать с забавными стихийными системами, такими как Мороз, Пламя и Кинетическая магия, которые позволят вам сжигать или замораживать врагов, а также использовать увлекательную физическую игру, чтобы бросать во врагов предметы.

Yellow Brick Games объявила, что эта игра выйдет на PlayStation 5, Xbox Series и ПК через Steam 28 января 2025 года. Игра также будет доступна через Game Pass.