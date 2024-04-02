Первые трейлер фэнтезийной экшен-RPG Eternal Strands от бывшего ведущего дизайнера серии Dragon Age

В фэнтезийном мире, где магия пронизывает каждый уголок, рождается легенда о бесстрашной героине — Бринн, юной Ткачихе, которая готова пойти на всё, чтобы вернуть свой народ домой. Её путь полон опасностей и испытаний, но она вооружена могущественными заклинаниями и арсеналом магического оружия.



Вам предстоит взять на себя роль Бринн и сразиться с целой армией врагов, от коварных человекоподобных существ до исполинских чудовищ. Облачившись в Мантию — волшебный плащ, способный преобразовывать чистую магию в разрушительные стихии — вы становитесь воплощением силы и грации. Пламя, лёд и телекинетическая мощь — вот ваши главные союзники. С каждым новым испытанием ваши способности будут расти, а зачарованное оружие и доспехи, выкованные из тел поверженных врагов, придадут вам поистине неотразимый и грозный вид. В арсенале вашей героини множество впечатляющих приёмов: она может возвести непреодолимую стену магического льда, чтобы отразить атаки противников, обрушить на них волны пламени, искусно орудуя двуручным клинком, или, призвав на помощь телекинез, сбросить неприятелей с отвесных скал.

Игровая механика Eternal Strands построена на уникальной системе взаимодействий, где каждый элемент окружающего мира подчиняется законам физики и магии. Распространение тепла и холода, а также разрушаемость объектов в реальном времени создают невероятно динамичный игровой процесс. Используйте телекинез, чтобы швырять горящие стволы деревьев в противников, преграждайте путь вражескому огню, обрушивая на него могучие древесные кроны, или призовите силу земли, вырывая огромные камни и превращая их в грозное оружие. Каждое ваше действие оказывает непосредственное влияние на поле боя, открывая безграничные возможности для импровизации и стратегического мышления.

А настоящим испытанием для вас станут битвы с исполинскими гигантами — врагами, чья мощь и размеры поражают воображение. Здесь в ход пойдут все ваши навыки: искусное владение мечом, магические способности и ловкость. Взбирайтесь на этих титанов, словно на живые крепости, чтобы найти уязвимые места и нанести сокрушительные удары. Разбивайте их броню, обнажая слабые точки, и обрушивайте на них всю свою мощь. Призовите силы стихий: скуйте конечности врага колдовским льдом или испепелите их шерсть магическим пламенем. Но будьте начеку — гиганты не останутся в долгу и обрушат на вас град смертоносных снарядов. Ловите их в полёте, парируйте атаки с изяществом и точностью, оставляя за собой неизгладимый след на поле брани.

Что касается игрового мира, то здесь каждый уголок хранит свои секреты и опасности. У вас будет возможность посетить величественный столичный город Дайневрон и погрузиться в загадочные глубины его подземелий. Также не забывайте возвращаться в лагерь, где вас всегда будут ждать верные соратники. Общайтесь с ними, делитесь своими находками и прислушивайтесь к их советам. Каждый из этих персонажей мечтает разгадать загадку утраченного оплота силы и знаний, и вместе вы сможете приблизиться к разгадке этой древней тайны.