на главную
об игре
Eternal Strands 2025 г.
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Фэнтези
5.5 2 оценки

Первые трейлер фэнтезийной экшен-RPG Eternal Strands от бывшего ведущего дизайнера серии Dragon Age

butcher69
Новости

Yellow Brick Games, основанная в 2020 году Майком Лейдлоу, главным дизайнером серии Dragon Age, в соавторстве с ветеранами Ubisoft, показала трейлер своего первого проекта. Eternal Strands имеет все шансы стать захватывающим приключением в жанре фэнтезийной экшен-RPG от третьего лица. При его создании авторы черпали вдохновение в таких в играх, как Shadow of the Colossus и серия Monster Hunter, предлагая игрокам сражаться с огромными существами и использовать физические способности манипуляции, чтобы противостоять им.

В Eternal Strands вы будете играть за Бринн, одну из немногих волшебников, оставшихся после катастрофы, вызванной использованием магии. Вместе с членами своего отряда, также обладающими магическими способностями, вы отправитесь в путешествие, в котором вам предстоит сразиться с различными монстрами, включая огромных боссов, готовых уничтожить вас.

+ ещё 4 картинки

Студия самостоятельно выступит в качестве издателя игры, отказавшись от ранее объявленного партнерства с Private Division. Причины такого решения не разглашаются, но возможно, это связано с изменением стратегии разработки или стремлением к большей независимости в создании и издании игр. Выход игры ожидается вв 2025 году.

3
4
Комментарии: 4
Ваш комментарий
Suveren85

Интересно)

0
Мелинар

Опять в качестве ГГ «сильная и независимая». Мне фиолетово на цвет кожи, ориентацию и т. п. Но когда в игру пихают эту корейскую повесточку, забирая возможность выбора пола... Вот тут у меня уже подгорает. Раньше это была по сути фишка корейских MMO, теперь благодаря повесточке это ещё и в синглы начинает проникать.

0
Night Driving Avenger

Очередной мультяшный дженерик какой-то

0
Deveron

Снова сильная и независимая хероиня

-1