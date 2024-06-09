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Eternal Strands 2025 г.
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Фэнтези
5.6 8 оценок

Вышел новый трейлер Eternal Strands - экшена в духе Shadow of the Colossus

Simple Jack
Новости

Студия Yellow Brick Games представила геймплейный трейлер ролевого экшена Eternal Strands. В ролике показали локации игры, способности главной героини, а также сражения с противниками. Релиз запланирован на PC, PlayStation 5 и Xbox Series — точная дата пока неизвестна.

Главный персонаж обладает несколькими видами магии — огненной, ледяной и телекинезом. По словам разработчиков, в Eternal Strands геймерам предстоит грамотно комбинировать умения, одолевать гигантских противников и открывать новые пути на локациях.

В Yellow Brick Games входят бывшие разработчики Bioware и Ubisoft. Авторы Eternal Strands сравнивают ролевой экшен с Shadow of the Colossus, Monster Hunter и The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.

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-3
3
Комментарии: 3
Ваш комментарий
Lazy Mutton

Очередная ставка на мультяшную графику в открытом мире. Видимо, так проще скрывать графические огрехи.

2
Hevin

Снова непобедимая непоколебимая сильная отважная женщина. Повестка от Блэкрока и других сама себя не отработает.

0
SEV DRAKE

Клон Астериго

0