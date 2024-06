Вышел новый трейлер Eternal Strands - экшена в духе Shadow of the Colossus

Студия Yellow Brick Games представила геймплейный трейлер ролевого экшена Eternal Strands. В ролике показали локации игры, способности главной героини, а также сражения с противниками. Релиз запланирован на PC, PlayStation 5 и Xbox Series — точная дата пока неизвестна.

Главный персонаж обладает несколькими видами магии — огненной, ледяной и телекинезом. По словам разработчиков, в Eternal Strands геймерам предстоит грамотно комбинировать умения, одолевать гигантских противников и открывать новые пути на локациях.

В Yellow Brick Games входят бывшие разработчики Bioware и Ubisoft. Авторы Eternal Strands сравнивают ролевой экшен с Shadow of the Colossus, Monster Hunter и The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.