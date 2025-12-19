ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Eternights 12.09.2023
Экшен, Слэшер, От третьего лица, Аниме
7.4 73 оценки

В Epic Games Store началась бесплатная раздача экшена с элементами симулятора свиданий Eternights

2BLaraSex 2BLaraSex

Epic Games Store продолжает свою ежегодную праздничную акцию "15 дней бесплатных игр". Новым предложением, доступным для бесплатного пополнения библиотеки, стал экшен с элементами романтического симулятора свиданий - Eternights.

Игра доступна бесплатно только до завтра, 20 декабря, до 19:00 по Московскому времени. После этого ее сменит следующий подарок. Чтобы получить Eternights, достаточно перейти в магазин Epic Games Store, нажать кнопку "Получить" и авторизоваться в своем аккаунте. Игра доступна в России.

Eternights - это экшен-симулятор свиданий, в котором история любви сплетается с динамичными боями. Когда еще жить на полную, как не во время конца света? Ищите припасы, исследуйте подземелья… и ходите на свидания!

19
3
Комментарии:  3
Ваш комментарий
Costollom

Это хорошая игра, и Epic Games Store молодцы, или плохая игра, и тогда они плохие, или, если халява, то всё равно молодцы?

3
jax baron

смешно..........

Rio Fox

До речі дуже хороша гра, грала у неї дуже давно й мені дуже зайшов сюжет.