В Epic Games Store началась бесплатная раздача экшена с элементами симулятора свиданий Eternights

Epic Games Store продолжает свою ежегодную праздничную акцию "15 дней бесплатных игр". Новым предложением, доступным для бесплатного пополнения библиотеки, стал экшен с элементами романтического симулятора свиданий - Eternights.

Игра доступна бесплатно только до завтра, 20 декабря, до 19:00 по Московскому времени. После этого ее сменит следующий подарок. Чтобы получить Eternights, достаточно перейти в магазин Epic Games Store, нажать кнопку "Получить" и авторизоваться в своем аккаунте. Игра доступна в России.

Eternights - это экшен-симулятор свиданий, в котором история любви сплетается с динамичными боями. Когда еще жить на полную, как не во время конца света? Ищите припасы, исследуйте подземелья… и ходите на свидания!