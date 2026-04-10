Разработчики MOBA Ethereal: Clash of Souls раскрыли детали грядущих улучшений

Студия Menhir Interactive продолжает работу над новой многопользовательской игрой Ethereal: Clash of Souls. Проект представляет собой MOBA от 3 лица в формате 6 на 6. Выход игры в раннем доступе Steam запланирован на 2027 год. Ожидается, что на этом этапе игра пробудет от 12 до 18 месяцев, после чего перейдет на бесплатную модель распространения. На старте раннего доступа игрокам будут доступны 20 персонажей и 1 основной режим.

В недавнем дневнике разработки авторы поделились планами по улучшению визуального восприятия и игрового процесса. Основное внимание было уделено защитным башням и поведению камеры. Башни получили анимации ожидания, отдачу при стрельбе и новые визуальные эффекты. Это сделало строения более живыми и реалистичными.

Разработчики также отказались от системы из 2 камер. Стратегический вид, который отдалял перспективу, был удален. По словам создателей, этот режим отдалял игроков от их персонажей и делал игровой процесс визуально более медленным. Теперь в Ethereal: Clash of Souls используется 1 приближенная камера с увеличенным углом обзора.

Изменения затронули и взаимодействие камеры с препятствиями. При столкновении со стенами обзор больше не будет резко приближаться. Вместо этого объекты станут частично прозрачными, что позволит сохранить контроль над ситуацией на поле боя. Кроме того, студия Menhir Interactive запустила опрос среди сообщества о необходимости добавления функции сдачи матча, так как внутри команды пока нет общего мнения по этому вопросу.

Геймплей Ethereal: Clash of Souls строится вокруг 7 уникальных классов, среди которых есть маги, берсерки, стрелки и другие специализации. Карты отличаются вертикальным дизайном, позволяя героям летать, карабкаться по стенам и телепортироваться. Разработчики обещают отсутствие механик плати чтобы победить и лутбоксов, ограничившись продажей только косметических предметов.