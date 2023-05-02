Новая MMORPG Ethyrial: Echoes of Yore стала доступна почти бесплатно ©

Индустрия MMORPG переживает не самые простые времена, ведь новых проектов (не считая корейских игр для смартфонов) почти не выходит, а те, которые добираются до релиза, зачастую становятся настоящим разочарованием. Свежая Ethyrial: Echoes of Yore, конечно, не являлась чем-то очень ожидаемым, но уже сумела собрать немало негативных отзывов на площадке Steam.

Дело в том, что новая MMORPG распространяется по ежемесячной подписке стоимостью 10 долларов, однако авторы открыли и бесплатные миры, на которых можно исследовать стартовый контент. Тут-то пользователи и начали жаловаться о невозможности входа на эти серверы, так как игра все равно заставляет внести оплату. К слову, есть возможность приобрести и безграничную подписку за каких-то 300 долларов.

Сама история с подписочной моделью оплаты для MMORPG в настоящее время выглядит действительно устаревшей. Ведь основная часть проектов жанра или выходят бесплатно, но со внутриигровой монетизацией (чаще Pay to Win), либо с разовой покупкой и дальнейшим приобретением всяческих DLC по желанию.

Ethyrial: Echoes of Yore является изометрической воксельной MMORPG. Сами разработчики заявляют, что она подойдет для настоящих фанатов “старой школы” и хардкорного геймплея. Искателям приключений нужно собираться в группы для походов по разнообразным заданиям, сражений с сложными боссами в подземельях и так далее. Крафт тут также есть, поэтому сразу стоит определиться с интересующим ремеслом и начинать прокачку профессии.