Состоялся релиз музыкального ролевого экшена Etrange Overlord от создателя Disgaea

26 марта 2026 года издатель NIS America, Inc. совместно с разработчиками Gemdrops, Inc., Superniche LLC и BROCCOLI Co. выпустили в цифровом магазине Steam ролевой экшен под названием Etrange Overlord. Созданием проекта руководил Сохей Ниикава, известный по играм Disgaea и Rhapsody: A Musical Adventure, а за визуальный стиль отвечал иллюстратор Синъитиро Оцука.

Сюжет Etrange Overlord рассказывает историю героини по имени Этранж фон Розенбург. Она была ложно обвинена в убийстве короля и казнена. Очнувшись в аду, девушка решает захватить власть в преисподней. Игровой процесс сочетает в себе динамичные сражения, музыкальные номера и уникальную механику вращающихся линий, которая перемещает предметы и персонажей по карте. Геймеры могут собрать армию подчиненных, выбирая из более чем 15 доступных для игры героев. Поедание сладостей позволяет героине получать бонусы и улучшения характеристик.

Проект поддерживает режим для 1 пользователя, а также кооператив для 2, 3 или 4 человек. В игре присутствует кроссплатформенный мультиплеер и общий экран для совместного прохождения. Стоимость базового издания составляет 1950 рублей, а расширенная версия продается за 2232,50 рубля. В игре отсутствует перевод на русский язык. Для комфортного запуска потребуется компьютер с операционной системой Windows 11, процессором Ryzen 7 5700X, видеокартой NVIDIA GeForce GTX 1650, 16 гигабайтами оперативной памяти и 5 гигабайтами свободного места на диске. Среднее время полного прохождения кампании занимает около 23 часов.