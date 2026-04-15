Анонсировано DLC Душа Анатолии для Euro Truck Simulator 2

Разработчики SCS Software объявили о начале работ над новым DLC для Euro Truck Simulator 2 - Soul of Anatolia, которое перенесёт игроков в самое сердце Турции!
Этот обширный, богатый культурой регион - край поразительных контрастов, где залитые солнцем побережья встречаются с высокими горами и открытыми равнинами. От оливковых рощ на западе до сверкающих вод Средиземного моря - за каждым поворотом вас ждет новый пейзаж.
Перевозите грузы с шумных улиц Стамбула до Аксарая, самой восточной точки этого маршрута. Путешествие начинается с инженерных чудес: вы пересекаете Чанаккалеский мост 1915 года, самый длинный подвесной мост в мире или впечатляющие мосты Явуз-Султан-Селим и Осмагази, каждый из которых является воротами в Анатолию. В центре вашего пути находится Анкара, столица и важный перекресток региона. Вскоре дорога может привести вас мимо сверкающих просторов Туз-Гёлю или через оживленные туристические города Анталью и Аланию, где от доставки ваших грузов зависят роскошные отели.
Испытайте острые ощущения от поездки по живописным прибрежным дорогам на севере и юге, где море сверкает за ограждениями и преодолейте сложные горные маршруты с крутыми подъемами, поворотами и захватывающими видами.
Помните, что до выхода этого масштабного дополнения ещё далеко и всё, что вы видите здесь, находится в стадии разработки и может измениться до релиза DLC.
да мне как то на анатолия насрать если честно
Сначала не понял, кто такой Анатолий
Ясно, доильня продолжается
Моральные уроды SCS не могут Турцию в одно DLC запихнуть...
что-то я не понял, почему нельзя было назвать длс - Turkiye? Такое ощущение, что они решили разделить Турцию на два длс.
Сперва западная Турция с городами:
Измит - Болу - Анкара - Бандырма - Бурса - Эскихешир - Чанаккале - Баныкесир - Айвалык - Измир - Кютахья - Ушак - Денизли - Испарта - Айдын - Бодрум - Кемер - Анталья - Аланья - Мерсин - Караман - Конья - Аксарай