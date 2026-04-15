Анонсировано DLC Душа Анатолии для Euro Truck Simulator 2

Разработчики SCS Software объявили о начале работ над новым DLC для Euro Truck Simulator 2 - Soul of Anatolia, которое перенесёт игроков в самое сердце Турции!

Этот обширный, богатый культурой регион - край поразительных контрастов, где залитые солнцем побережья встречаются с высокими горами и открытыми равнинами. От оливковых рощ на западе до сверкающих вод Средиземного моря - за каждым поворотом вас ждет новый пейзаж.

Перевозите грузы с шумных улиц Стамбула до Аксарая, самой восточной точки этого маршрута. Путешествие начинается с инженерных чудес: вы пересекаете Чанаккалеский мост 1915 года, самый длинный подвесной мост в мире или впечатляющие мосты Явуз-Султан-Селим и Осмагази, каждый из которых является воротами в Анатолию. В центре вашего пути находится Анкара, столица и важный перекресток региона. Вскоре дорога может привести вас мимо сверкающих просторов Туз-Гёлю или через оживленные туристические города Анталью и Аланию, где от доставки ваших грузов зависят роскошные отели.

Испытайте острые ощущения от поездки по живописным прибрежным дорогам на севере и юге, где море сверкает за ограждениями и преодолейте сложные горные маршруты с крутыми подъемами, поворотами и захватывающими видами.

Помните, что до выхода этого масштабного дополнения ещё далеко и всё, что вы видите здесь, находится в стадии разработки и может измениться до релиза DLC.

