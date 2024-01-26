Анонсировано DLC Nordic Horizons для Euro Truck Simulator 2

Наши фанаты постоянно спрашивают нас, над чем мы работаем. Почему в нашем общении бывают периоды, когда мы больше фокусируемся на той или иной игре? Создание DLC для крупных карт - это процесс, который занимает несколько лет от подготовки к производству до оптимизации и выпуска. Обычно мы не решаемся начинать разговор о проекте слишком рано. Всегда возникает беспокойство, сможем ли мы справиться с ожиданиями. В то же время мы считаем, что полезно дать игрокам представление о том, над чем мы работаем. Это важно для продвижения по службе, а также для получения обратной связи на ранней стадии.

К счастью, сейчас мы находимся в таком положении, что осмеливаемся рассказать о втором дополнении к карте, которое в настоящее время находится в разработке для Euro Truck Simulator 2. Да, команда разработчиков карт ETS2 сейчас работает в трех направлениях, одновременно разрабатывая еще несколько проектов. В дополнение к обширным доработкам и уже анонсированному дополнению к Греции, мы рады сообщить, что еще одно дополнение к карте уже находится на ранней стадии разработки! Вы можете начать с нетерпением ждать знакомства с очаровательными пейзажами Северной Европы в дополнении Nordic Horizons!

Nordic Horizons обещает обширный и разнообразный игровой процесс с десятками городов, живописных поселков и живописных ландшафтов, ожидающих исследования. Дополнение демонстрирует типичную скандинавскую архитектуру с красивыми, часто красными, деревянными домами, фермами и амбарами, которые добавляют аутентичности виртуальному ландшафту. Погрузитесь в историю викингов по мере того, как она проникает в дополнение, добавляя исторический штрих к вашему путешествию.

Путешествуйте по шведскому Норрланду по главной дороге Е4 вдоль восточных населенных районов, затем на запад по бесплодным холмам скандинавских гор вдоль норвежской границы. По пути вы встретите промышленные районы с шахтами и бумажными фабриками, что добавит дополнительный уровень реалистичности вашему приключению с грузоперевозками.

Финская Лапландия с ее густыми хвойными лесами и обширной бесплодной тундрой резко контрастирует с южной частью страны. В дополнении особое внимание уделяется ровным дорогам, что позволяет игрокам по-настоящему погрузиться в красоту окружающей среды.

В сфере грузоперевозок дополнение отдает дань уважения богатой истории Скандинавии, родины таких культовых брендов, как Scania и Volvo. Любители грузовиков по достоинству оценят аутентичное представление наследия региона в области грузоперевозок.

И давайте не будем забывать об огромных размерах дополнения – приготовьтесь к обширной территории с бесчисленными километрами дорог для изучения. Nordic Horizons предложит гармоничное сочетание природы, истории и азарта грузоперевозок. Приготовьтесь отправиться в незабываемое северное приключение!

Имейте в виду, что фотографии, которые вы видите здесь, находятся в стадии разработки. Впереди у нас еще очень долгий путь, и может пройти около двух лет, прежде чем мы сможем выпустить это дополнение. Мы надеемся, что вы будете рады увидеть всю карту, как только она выйдет.