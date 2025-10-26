Анонсировано DLC Остров Ирландия для Euro Truck Simulator 2

Разработчики SCS Software объявили о начале работ над новым DLC для Euro Truck Simulator 2 - Остров Ирландия!

Ирландия, изрезанная изрезанными берегами, бескрайними зелёными пастбищами и историей, насчитывающей тысячи лет - это место, где каждая дорога словно история, ждущая своего рассказа. В этом новом дополнении вы сможете исследовать как Республику Ирландия, так и Северную Ирландию, каждая из которых предлагает свои уникальные ландшафты и атмосферу.

Водители смогут проехать по узким дорогам, окаймлённым каменными стенами и живыми изгородями, по диким прибрежным участкам, обдуваемым атлантическими ветрами и прокатиться по маленьким деревням и городкам, пропитанным очарованием и традициями. От оживленных улиц Дублина и Белфаста до спокойного ритма сельской местности – доставить груз, не останавливаясь, чтобы полюбоваться видом – само по себе настоящее испытание!

По пути вы увидите некоторые из самых узнаваемых достопримечательностей Ирландии, включая скалу Кашел, гордо возвышающуюся над Золотой долиной, впечатляющие склоны Бен-Балбена, возвышающиеся над Слайго, неповторимые краны «Самсон» и «Голиаф», возвышающиеся над горизонтом Белфаста и, конечно же, всемирно известные базальтовые колонны Дороги гигантов.

Прогуляйтесь по сельскохозяйственным угодьям, покорите продуваемые ветрами ландшафты, где фольклор кажется совсем рядом и доберитесь до оживленных городских центров, где современная жизнь и многовековая история соседствуют друг с другом. Паромные порты, такие как Рослэр, также сыграют важную роль, открывая путь к сообщениям через Ирландское море и далее.



Разработчики с нетерпением ждут возможности показать вам больше, поскольку разработка продолжается, но имейте в виду, что все, что показано сейчас, ещё в стадии разработки и по мере развития проекта будут появляться новые подробности и предварительные обзоры.

Этот первый взгляд на Ирландию вас заинтриговал? Не забудьте добавить дополнение в список желаемого в Steam!