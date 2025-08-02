Анонсировано дополнение с сельскохозяйственной техникой KRONE для Euro Truck Simulator 2 и American Truck Simulator

Разработчики из SCS Software официально представили совершенно новый DLC, находящийся в разработке - KRONE Agriculture Equipment, который появится как для Euro Truck Simulator 2, так и для American Truck Simulator.

Эти новые DLC открывают новую главу в постоянном сотрудничестве с KRONE, всемирно известным производителем высокопроизводительной сельскохозяйственной техники. Опираясь на успех DLC KRONE Trailer Pack для ETS2, разработчики расширяют его возможности, чтобы представить вам совершенно новую линейку аутентичной, официально лицензированной сельскохозяйственной техники под брендом KRONE.

Независимо от того, перевозите ли вы грузы по живописным сельским местностям Европы или по обширной территории Америки, в загружаемом контенте KRONE Agriculture Equipment представлен выбор реальной сельскохозяйственной техники, отражающей разнообразие и мощь современной сельскохозяйственной логистики.

Оба этих дополнения представят новые типы грузов, включая крупногабаритную сельскохозяйственную технику, используемую по всему миру: от комбайнов и пресс-подборщиков до валкователей и косилок. Все они тщательно проработаны для обеспечения высокой детализации и реалистичности. Эти машины будут использоваться в качестве грузов, перевозимых на специализированных прицепах, предлагая виртуальным перевозчикам по обе стороны Атлантики новые задачи и новые впечатления.

Новые грузы в ETS2:

Дисковая косилка Krone EasyCut B 880 CV

Кормоуборочный комбайн Krone BiG X 1180

Косилка-плющилка Krone BiG M 450

Роторный валкователь Krone Swadro TC 1370

Рулонный пресс-подборщик Krone VariPack V 190 XC

Тюковый пресс-подборщик Krone BiG Pack 1290 XC HDP

Прицеп Krone GX 520

Новые грузы в ATS:

Дисковая косилка Krone EasyCut B 880 CV

Кормоуборочный комбайн Krone BiG X 1180

Косилка-плющилка Krone BiG M 450

Роторный валкователь Krone Swadro TC 1370

Рулонный пресс-подборщик Krone VariPack V 190 XC

Тюковый пресс-подборщик Krone BiG Pack 1290 XC HDP

Прицеп Krone GX 440

Кроме того, также будут доступны несколько аксессуаров KRONE, которые вы сможете использовать для украшения интерьера своей кабины в обеих играх!

Хотя разработчики всё ещё дорабатывают детали, модели и интеграцию игрового процесса, DLC KRONE Agriculture Equipment обещают стать уникальным и захватывающим дополнением к логистическому ландшафту как ETS2, так и ATS.

Имейте в виду, что всё, что вы видите здесь, находится в стадии разработки и может не соответствовать финальному результату.