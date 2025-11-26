Анонсировано событие Круиз по Cеверным горизонтам для Euro Truck Simulator 2

Присоединяйтесь к разработчикам в четверг, 27 ноября, чтобы отпраздновать выход нового дополнения Nordic Horizons и принять участие в событии World of Trucks - Круиз по Cеверным горизонтам! Отправьтесь в путешествие по арктическим просторам Скандинавии, где живописные фьорды и извилистые реки создают неповторимую красоту.

Разработчики бросают вызов сообществу, чтобы достичь коллективной цели – проехать 300 000 000 км (186 411 358 миль), доставляя грузы в любой город или из любого города в дополнении Nordic Horizons.

Исследуйте суровые побережья, извилистые сельские дороги и оживленные северные города, путешествуя по #CruisingNordicHorizons. От солнечных летних ночей до пейзажей, пропитанных историей и традициями, этот регион предлагает дальнобойщикам незабываемые маршруты и захватывающие дух виды во время работы.

Север Скандинавии превратился из традиционного рыболовства и сельского хозяйства в регион с растущим экономическим значением благодаря своему стратегическому расположению и современной инфраструктуре. Его экономика процветает за счет различных отраслей: от возобновляемых источников энергии и горнодобывающей промышленности до судоходства, туризма и местных ремёсел. Дальнобойщики играют жизненно важную роль в соединении отдаленных сообществ и поддержании экономического роста региона.

Путешествуя по крайнему северу Скандинавии, вы можете увидеть впечатляющие достопримечательности этого региона, включая:

Тромсё, известный как «Ворота в Арктику», с его яркой культурой и видами северного сияния;

Лофотенские острова с живописными берегами, рыбацкими деревнями и потрясающими пейзажами;

Рованиеми, столица финской Лапландии и официальная резиденция Санта-Клауса;

Нордкап, где можно постоять на краю Европы под полуночным солнцем.

Как всегда, вы сможете исследовать всё это и многое другое во время мероприятия, используя собственный прицеп с внешним рынком!

Примите участие в захватывающем путешествии и посетите 41 прекрасный город. Выполните как минимум одну доставку в или из 6 уникальных городов в каждой из 3 стран Nordic Horizons, чтобы достичь своей личной цели и получить уникальную награду.

Приготовьтесь к новому дополнению к Euro Truck Simulator 2 и присоединяйтесь к #CruisingNordicHorizons, чтобы ощутить величие и мифологию Северной Скандинавии и получить поистине незабываемые впечатления.

Правила

Используя внешние контракты или внешний рынок, имея профиль, подключенный к World of Trucks в Euro Truck Simulator 2, цель сообщества - проехать 300 000 000 км, доставляя грузы в любые города Nordic Horizons или из них.

Когда игрок выполнит по одной доставке в 6 уникальных городов Норвегии, Швеции и Финляндии, расположенных в Nordic Horizons или из них, он достигнет своей личной цели.

Все задания для события должны иметь дальность не менее 150 км или более.

Вы можете проверить, соответствовали ли ваши недавние доставки этим условиям, в бортовом журнале в вашем профиле World of Trucks.

Награды

Персональные: Игроки, доставившие груз в 18 требуемых городов в Nordic Horizons или из них, получат персональное достижение World of Trucks и красивую раскраску грузовика Northern Tides для ETS2 в инвентаре Steam.

Сообщество: Если будет достигнута цель сообщества - проехать 300 000 000 км, доставляя грузы в любой город Nordic Horizons или из него и если игрок также достигнет своей личной цели, то он получит эффектное украшение для приборной панели в виде шлема викинга в инвентаре Steam.

Примечание: Чтобы получить награду сообщества, необходимо выполнить как минимум свою личную цель в Euro Truck Simulator 2. Каждая награда будет представлять собой предмет в инвентаре Steam для Euro Truck Simulator 2. После выполнения награды её можно получить на странице «События» в вашем профиле World of Trucks.



Событие завершится в воскресенье, 1 февраля, в 23:59 UTC.