Анонсировано событие Круиз по Греции для Euro Truck Simulator 2

Мы приглашаем вас всех присоединиться к нам в среду, 4 декабря, чтобы отпраздновать выпуск нашего нового DLC «Греция», приняв участие в нашем событии World of Trucks — Круиз по Греции! Отправьтесь в эпическое путешествие по легендарным пейзажам Греции и ее очаровательным островам, внося свой вклад в развитие ее уникально богатой экономики.

Задача нашего #BestCommunityEver — достичь цели сообщества — проехать 200 000 000 км и доставить груз в любой город Греции или из него.

Пока вы #CruisingGreece, вы встретите ее природную красоту, древнюю и современную архитектуру, а также исторические места, истории которых выдержали испытание временем на протяжении тысячелетий, чтобы обучить и вдохновить многих из нас сегодня. В этом средиземноморском раю так много всего, что можно увидеть и чем заняться, поэтому легко увлечься всеми возможностями. Мы, безусловно, можем порекомендовать принять участие в оливковой и хлопковой промышленности, предложить красивые места для посещения, а также всемирно известный греческий экспорт мрамора и туризм, в том числе очаровательные острова и идеальные деревни, похожие на открытки.

Участвуя в культовой экономике Греции, вы сможете познакомиться с новыми специально созданными депо, включая карьеры, фермы, верфи и заправочные станции, куда вы сможете доставлять грузы. Вы также можете рассчитывать на множество других эпических просмотров и ярких моментов, таких как:

Порт Пирей в Афинах, крупнейший пассажирский порт в Европе.

Пляж Фалираки, красивый туристический пляж с золотым песком и темно-синей водой.

Мост на озере Полифитос, один из самых длинных мостов Греции.

Цементный завод в Салониках: один из крупнейших проектов художественной росписи в Европе.

Как и в прошлых круизных мероприятиях, вы можете использовать свой собственный трейлер и испытать все это на внешнем рынке!

В DLC «Греция» есть 15 новых захватывающих городов для исследования, и мы получили специальную награду за выполнение вашей личной цели, которая потребует от вас доставить задание во все из них или из них. Все рабочие места для мероприятия должны быть 200 км и более.

Итак, чего же вы ждете? Приходите и исследуйте средиземноморский рай Греции и близлежащие острова, а также испытайте его скрытые чудеса и процветающую экономику в этом последнем дополнении к Euro Truck Simulator 2.

Правила:

Используя внешние контракты или внешний рынок, с профилем, подключенным к World of Trucks, в Euro Truck Simulator 2, цель сообщества — проехать 200 000 000 км, доставляя груз в любой город Греции или из него.

Когда игрок осуществит доставку во все 15 уникальных греческих городов или из них, он достигнет своей личной цели.

Все рабочие места для участия в мероприятии должны находиться на расстоянии не менее 200 км или более.

Вы можете проверить, соответствовали ли ваши недавние поставки этим условиям, используя бортовой журнал в своем профиле World of Trucks.

Награды:

Личное: игроки, доставляющие груз в или из 15 уникальных греческих городов, получат личное достижение World of Trucks и красивую раскраску грузовика ETS2 в стиле дельфинов из инвентаря Steam.

Сообщество: когда цель сообщества проехать 200 000 000 км во время доставки в любой греческий город или из него будет достигнута, а также если игрок также достигнет своей личной цели, он получит очень милое украшение приборной панели «Маленькая сова» в качестве предмета инвентаря Steam.

Примечание. Чтобы претендовать на награду сообщества, вы должны выполнить как минимум свою личную цель в Euro Truck Simulator 2. Каждая награда будет предметом инвентаря Steam для Euro Truck Simulator 2. После завершения заберите свою награду на странице «События» на странице «События». ваш профиль в World of Trucks.

Мероприятие завершится в воскресенье, 2 февраля, в 23:59 UTC.

Мы с нетерпением ждем от вас новостей о ваших легендарных и триумфальных путешествиях с множеством доставок по извилистым и живописным прибрежным дорогам.