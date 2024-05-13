Анонсировано событие Торговые связи - Швейцария для Euro Truck Simulator 2

В обновлении 1.50 Швейцария претерпела удивительное оживление и какой лучший способ отпраздновать это событие, чем принять участие в новом событии World of Trucks: Торговые связи – Швейцария! Веселье начнется скоро, во вторник, 14 мая, спустя почти 6 лет с момента последнего мероприятия по торговым связям и разработчики думают, что это прекрасная возможность дать толчок новой великой швейцарской экономике, одновременно испытывая все фантастические обновления!
Задача сообщества - доставить 20 000 000 тонн грузов в Швейцарию или из Швейцарии. Это достижение увеличит импорт и экспорт Швейцарии во все соседние страны, в том числе даже в далекие.
Помогая строить международные торговые связи Швейцарии, вы начнете ощущать широкий спектр изменений и дополнений, над которыми так кропотливо и с любовью работали. В частности, переработанные города Берн, Женева и Цюрих, их соединяющие дороги, автомагистрали и исторические районы, не говоря уже о великолепных Альпах, с некоторыми сложными маршрутами для открытия и невероятными видами. А поскольку швейцарцы потребляют больше шоколада на душу населения, чем любая другая европейская страна, кажется уместным, что разработчики добавили новую шоколадную промышленность Чарми как часть новой и более реалистичной экономики. Список можно продолжить...
Не забывайте, что вы также можете использовать свой собственный прицеп и испытать событие на внешнем рынке!
Правила
- Используя внешние контракты или внешний рынок, с профилем, подключенным к World of Trucks, в Euro Truck Simulator 2, цель сообщества - доставить 20 000 000 тонн груза в Швейцарию из любой другой страны или наоборот.
- Игроки достигнут своей личной цели, выполняя доставку грузов между Швейцарией и 10 разными странами.
- Все доставки должны находиться на расстоянии не менее 200 км.
- Вы можете проверить, соответствуют ли ваши недавние доставки этим условиям, используя журнал учета в своем профиле World of Trucks.
Награды
- Личное: игроки, выполнившие 10 или более доставок любого груза, получат уникальное достижение World of Trucks, предмет кабины Маттерхорна и 3 случайных вымпела стран, включая редкий вымпел Швейцарии, в качестве предметов инвентаря Steam для Euro Truck Simulator 2.
- Сообщество: когда цель сообщества по доставке 20 000 000 тонн груза в Швейцарию или из Швейцарии будет достигнута, а также если игрок также достигнет своей личной цели, он получит плюшевого сенбернара в качестве предмета инвентаря Steam в кабину грузовика.
Мероприятие завершится в воскресенье, 14 июля.
Ждём сердце России // Григорий Пригода
Ждите. Ждать ОЧЕНЬ долго.
Подождем. Там глядишь и новые западные регионы добавят🤩. А может и всю бывшую 404
Не жди, RusMap тебе в помощь)
https://www.playground.ru/euro_truck_simulator_2/file/euro_truck_simulator_2_karta_rossii_rusmap_v2_49-1166367
Так вымпел Германии же уже есть в игре..А собачонка симпатичная..