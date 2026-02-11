Анонсировано событие Цветущие сердца для Euro Truck Simulator 2 и American Truck Simulator

Присоединяйтесь к разработчикам, чтобы отпраздновать День святого Валентина и приход весны, приняв участие в новом событии World of Trucks - «Цветущие сердца», которое начнётся завтра, 12 февраля, одновременно с выходом обновления 1.58

Когда отступает иней и появляются первые цветы, открытая дорога оживает, наполняясь видами и звуками ранней весны и вместе с этим возвращается прекрасная традиция Дня святого Валентина. Теперь, когда птицы поют над извилистыми проселочными дорогами, а лепестки разлетаются на ветру, настала ваша очередь стать частью этой истории.

Разработчики приглашают игроков помочь поделиться любовью по всему миру! Независимо от того, доставляете ли вы подарки для любимого человека или просто распространяете радость весны, разработчики призывают вас помочь достичь цели сообщества - доставить 600 000 подарков ко Дню святого Валентина в сердца людей по всему миру. Художники создали специальный прицеп к мероприятию на тему Дня святого Валентина, так что заводите моторы, водители грузовиков, работы вас ждет много!

Для достижения своей личной цели вам нужно доставить 14 грузов с подарками ко Дню святого Валентина. Не волнуйтесь, ваши усилия будут вознаграждены очаровательными предметами интерьера в стиле Дня святого Валентина и эксклюзивным достижением в World of Trucks. Не упустите эту возможность, присоединяйтесь к веселью и начинайте перевозить грузы!

Правила

Используя внешние контракты и имея профиль, связанный с World of Trucks, в Euro Truck Simulator 2, American Truck Simulator или обеих играх, цель сообщества - выполнить 600 000 доставок подарков ко Дню святого Валентина из любого города в любой транспортной зоне.

Когда игрок выполнит 14 доставок подарков ко Дню святого Валентина в любой транспортной зоне в любой из игр, он выполнит свою личную цель.

Награды

Личные награды: Игроки, выполнившие 14 или более доставок подарков ко Дню святого Валентина, получат уникальное достижение World of Trucks, а также плед «Сердца» в качестве предмета инвентаря Steam для Euro Truck Simulator 2 и American Truck Simulator.

Сообщество: Когда будет достигнута общая цель сообщества - 600 000 доставок подарков ко Дню святого Валентина из любого города и если игрок также достиг своей личной цели, он получит шапку Купидона в качестве предмета инвентаря Steam для своей кабины.

Примечание: Чтобы получить награду от сообщества, необходимо выполнить хотя бы одну личную цель в Euro Truck Simulator 2, American Truck Simulator или в обеих играх. Каждая награда будет представлять собой предмет инвентаря Steam для Euro Truck Simulator 2 и American Truck Simulator. После выполнения задания заберите свою награду на странице «События» в вашем профиле World of Trucks.

Событие завершится в воскресенье, 1 марта, в 23:59 UTC.