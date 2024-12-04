Для Euro Truck Simulator 2 с выходом дополнения Греция выйдет дополнение Greek Mythology

Сегодня тот самый день, двигатели готовы! Дополнение «Греция» для Euro Truck Simulator 2 выходит сегодня, и мы с нетерпением ждем, когда вы отправитесь в путь. Готовы ли вы открыть для себя Страну легенд и мифов и все, что она предлагает? Давайте перейдём на высшую передачу!

Дополнение «Греция» выйдет сегодня в 19:00 по центральноевропейскому времени.

10:00 по тихоокеанскому стандартному времени, 12:00 по центральному стандартному времени, 13:00 по восточному стандартному времени, 18:00 по Гринвичу, 22:00 по Гринвичу,

2:00⁺¹ CST, 5:00 AEDT⁺¹

Мы с нетерпением ждем вашего первого путешествия в Грецию. Наша команда приложила все усилия, чтобы обеспечить бесперебойную работу к его выпуску. От устранения ошибок до внесения последних штрихов в карту — мы готовы предоставить вам возможность исследовать и доставлять товары по всей стране и ее островам!

Не торопитесь и наслаждайтесь каждым моментом, когда вы обнаружите:

Исследуйте 15 крупных городов Греции, включая Афины и Салоники, а также небольшие города и поселения.

Путешествуйте на пароме на острова Лесбос, Хиос, Кефалония, Крит и Родос.

Откройте для себя уникальные исторические и природные достопримечательности, в том числе монастыри Метеоры, крепость Митилини, гору Олимп, Коринфский канал и многое другое!

Путешествуйте по разнообразным территориям: от исторических городов до прибрежных дорог и горных регионов.

Проезжайте по современным шоссе, извилистым проселочным дорогам и сложным портам.

Доставляйте товары на уникальные склады, такие как отели, заводы по переработке оливкового масла, мраморные карьеры и оживленный порт Пирей.

Откройте для себя множество смотровых площадок, подчеркивающих греческий пейзаж и важные достопримечательности.

От шумных исторических городов до очаровательных жемчужин островов — Греция на каждом шагу предлагает что-то новое для изучения. Независимо от того, тянет ли вас к береговой линии или к горам, вы найдете уникальные возможности насладиться красотой страны. От поставок на специальные курорты и местные предприятия до поставок в порты, на заводы по обработке мрамора и т. д. — в Греции каждый найдет что-то для себя и для себя.

#CruisingGreece Событие World of Trucks

Представляем наше новейшее событие World of Trucks — Круиз по Греции! Отправьтесь в эпическое путешествие по легендарным пейзажам Греции и ее очаровательным островам, внося свой вклад в ее уникально богатую экономику и зарабатывая специальные внутриигровые награды в греческой тематике.

Выполнив свою личную цель, вы получите специальную раскраску «Дельфин» для своего грузовика! Чтобы заработать это, вы должны доставить груз во все 15 исследуемых городов Греции или из них по контракту длиной более 200 км.

Ваш личный прогресс также поможет внести вклад в достижение цели сообщества — проехать 200 000 000 км (1 242 742 мили) и доставить груз в любой город Греции или из него. При достижении этой цели все водители, выполнившие свою личную цель, получат дополнительную награду; очень милое украшение приборной панели в виде маленькой совы!

Но это еще не все! У нас также есть для вас еще один уникальный подарок. Завершите любую работу, используя внешние контракты или внешний рынок, в или из города Митилини, и вы получите плюшевого осла, который будет сопровождать вас в вашем путешествии, в бандане греческого цвета!

Мероприятие завершится в воскресенье, 2 февраля 2025 года, в 23:59 UTC. Хотите узнать больше? Прочитайте наш специальный блог, который вы можете найти здесь.

Греция запускает прямую трансляцию

Присоединяйтесь к нашей специальной прямой трансляции выпуска DLC в Греции, пока мы отсчитываем время выхода! В трансляции примут участие специальные гости, участвующие в разработке этого захватывающего нового дополнения, а также наш генеральный директор Павел Шебор. Мы также будем постоянно путешествовать по Греции и устраивать розыгрыши подарков. Не пропустите! Присоединяйтесь к нам на наших официальных каналах Twitch или YouTube сегодня с 16:00 по центральноевропейскому времени, чтобы принять участие в вечеринке, посвященной релизу!

Выпуск пака раскрасок по греческой мифологии

Отправьтесь в древние времена с набором раскрасок по греческой мифологии! Эти конструкции, идеально подходящие для перевозки грузов по живописным ландшафтам Греции, оживляют историю и мифы на дорогах Euro Truck Simulator 2. Теперь каждое путешествие становится героической одиссеей.

Это DLC позволяет вам украсить свой грузовик в духе классических греческих мифов с помощью пяти детальных раскрасок, вдохновленных легендарными существами. Каждый дизайн отражает суть вневременной истории из эпического прошлого Греции, превращая ваш грузовик в колесницу древних мифов во время вашего путешествия по Европе. Покрасочные работы, включенные в это DLC:

Медуза

Гидра

Цербер

Минотавр

Пегас

Готовы отправиться в путь с этими легендарными покрасками? Пакет раскрасок «Греческая мифология» будет выпущен вместе с DLC «Греция» в 19:00 по центральноевропейскому времени!

Обновление DLC Heavy Cargo Pack

Мы рады сообщить, что DLC Heavy Cargo Pack для Euro Truck Simulator 2 также получит бесплатное обновление, содержащее 3 новых груза для перевозки по Греции и за ее пределами! Водители, которым нужен более сложный контракт, теперь могут найти новое оборудование для тяжелой и специальной техники:

Мобильная дробилка: мощная машина, предназначенная для дробления крупных камней и материалов на более мелкие, пригодные для использования размеры непосредственно на карьере.

Мобильная сортировочная установка: портативная установка для эффективного разделения и сортировки материалов по размеру в соответствии с конкретными требованиями проекта.

Мобильный штабелер: универсальная конвейерная система для штабелирования и транспортировки обработанных материалов в организованные склады.

Каждый из этих грузов был детально воссоздан нашими талантливыми командами транспортных средств и художников. Мы надеемся, что вам понравится перевозить каждый из этих сложных грузов в вашем путешествии. Удачных перевозок!