Для Euro Truck Simulator 2 вышло дополнение Coaches - теперь можно водить автобусы

SCS Software выпустила долгожданное дополнение Coaches для Euro Truck Simulator 2. Релиз состоялся сегодня, 12 ноября, а вместе с ним игроки получили возможность попробовать себя в роли профессионального водителя автобуса.

В DLC вошли три официально лицензированных автобуса: Scania Touring, Volvo 9700 DD и MAN Lion's Coach. Каждая машина воссоздана с вниманием к деталям и получила уникальные характеристики и опции кастомизации. Начать карьеру можно с быстрых заказов, чтобы заработать на собственный транспорт. Затем станут доступны контрактные задания с расписанием и остановками, а также туристические поездки, где пассажиры отправляются к достопримечательностям Европы.

Вождение автобуса требует аккуратности: с пассажирами на борту важно плавно проходить повороты, избегать резкого торможения и следить за комфортом. Для поддержки новой механики в игре появились обновленные автовокзалы, туристические остановки и другие улучшения инфраструктуры.

Разработчики поблагодарили партнеров из Scania, Volvo Buses и MAN за сотрудничество, а также всю команду, работавшую над проектом. В будущем SCS Software планирует расширять DLC, добавляя новые лицензированные автобусы, опции кастомизации и функции.