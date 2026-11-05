Для Euro Truck Simulator 2 вышло обновление 1.62 - новые версии DAF XG+, новые гаражи и улучшенные материалы

Состоялся релиз обновления 1.62 для Euro Truck Simulator - патч уже доступен в Steam.

В игру добавлены три новые версии DAF XG+: Emerald, Sapphire и DAF XG+ 30 Years in Czechia Edition. Модели отличаются эксклюзивными внешними аксессуарами и специально разработанным оформлением интерьера. Это дает игрокам возможность стильно персонализировать свои грузовики.

Также на основной карте и во всех дополнениях появились новые модели гаражей с новым дизайном интерьера и экстерьера: в них уделено больше внимания деталям, а общая атмосфера стала более современной и реалистичной.

Грузовик Iveco S-Way получил улучшенную систему материалов: теперь в его салоне реализовано более качественное освещение и улучшена визуальная проработка - особое внимание было уделено тому, как различные материалы интерьера взаимодействуют со светом..

Кроме того, были обновлены варианты окраски в наборе Goodyear Tyres Pack, чтобы они соответствовали актуальному фирменному стилю компании, а в радиостанции Escape убрали композиции, из-за которых могли возникнуть претензии по авторским правам и добавили 11 новых треков.