Долгожданное DLC с автобусами для Euro Truck Simulator 2 выйдет 12 ноября

SCS Software объявила дату выхода дополнения Coaches для Euro Truck Simulator 2 - оно станет доступно 12 ноября 2026 года.

Автобусы откроют совершенно новый способ путешествовать по Европе! На старте будут доступны три официально лицензированных модели:

Scania Touring

Volvo 9700 DD

MAN Lion's Coach

Каждый автобус предлагает уникальные ощущения от вождения и широкие возможности для настройки: от выбора конфигурации шасси и двигателя до вариантов отделки салона и различных аксессуаров. Приобретайте собственный автобус, беритесь за перевозку пассажиров и взгляните на дороги ETS2 совершенно по-новому!

В дальнейшем разработчики планируют и дальше развивать дополнение Автобусы, выпуская обновления, которые добавят новые лицензированные модели автобусов, дополнительные возможности для их настройки, а также новые функции для путешествий по Европе.