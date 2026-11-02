Долгожданное DLC с автобусами для Euro Truck Simulator 2 выйдет 12 ноября

SCS Software объявила дату выхода дополнения Coaches для Euro Truck Simulator 2 - оно станет доступно 12 ноября 2026 года.
Автобусы откроют совершенно новый способ путешествовать по Европе! На старте будут доступны три официально лицензированных модели:
- Scania Touring
- Volvo 9700 DD
- MAN Lion's Coach
Каждый автобус предлагает уникальные ощущения от вождения и широкие возможности для настройки: от выбора конфигурации шасси и двигателя до вариантов отделки салона и различных аксессуаров. Приобретайте собственный автобус, беритесь за перевозку пассажиров и взгляните на дороги ETS2 совершенно по-новому!
В дальнейшем разработчики планируют и дальше развивать дополнение Автобусы, выпуская обновления, которые добавят новые лицензированные модели автобусов, дополнительные возможности для их настройки, а также новые функции для путешествий по Европе.
Ну вот и симулятор грузоперевозчика превращается в симулятор перевозчика.
И Исландия 10 ноября выходит, и автобусы 12-го, великолепная середина ноября намечается 😎
Всё это хорошо, но рубля 2 с хвостиком готовить нужно.
совсем неиного осталось
Ого, аж 3 модели...Это они скин фуры сменят скином автобуса что ли?