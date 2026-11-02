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Euro Truck Simulator 2 18.10.2012
Симулятор, Менеджер, Автомобили, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир
9.2 27 877 оценок

Долгожданное DLC с автобусами для Euro Truck Simulator 2 выйдет 12 ноября

Genotip71 Genotip71

SCS Software объявила дату выхода дополнения Coaches для Euro Truck Simulator 2 - оно станет доступно 12 ноября 2026 года.

Автобусы откроют совершенно новый способ путешествовать по Европе! На старте будут доступны три официально лицензированных модели:

  • Scania Touring
  • Volvo 9700 DD
  • MAN Lion's Coach

Каждый автобус предлагает уникальные ощущения от вождения и широкие возможности для настройки: от выбора конфигурации шасси и двигателя до вариантов отделки салона и различных аксессуаров. Приобретайте собственный автобус, беритесь за перевозку пассажиров и взгляните на дороги ETS2 совершенно по-новому!

В дальнейшем разработчики планируют и дальше развивать дополнение Автобусы, выпуская обновления, которые добавят новые лицензированные модели автобусов, дополнительные возможности для их настройки, а также новые функции для путешествий по Европе.

Трейлеры 56
37
14
Комментарии:  14
Ваш комментарий
Egik81

Ну вот и симулятор грузоперевозчика превращается в симулятор перевозчика.

13
Иваныч из Тулы

И Исландия 10 ноября выходит, и автобусы 12-го, великолепная середина ноября намечается 😎

12
sz-1

Всё это хорошо, но рубля 2 с хвостиком готовить нужно.

8
Данилир к

совсем неиного осталось

4
Syxoff

Ого, аж 3 модели...Это они скин фуры сменят скином автобуса что ли?