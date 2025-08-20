Дождались! Спустя 10 лет после выхода на ПК ETS 2 и ATS наконец-то добрались до консолей

Свершилось то, чего консольные игроки и поклонники симуляторов ждали более десяти лет. На выставке Future Games Show в рамках Gamescom 2025 студия SCS Software официально анонсировала, что ее культовые симуляторы дальнобойщика, Euro Truck Simulator 2 и American Truck Simulator, впервые в истории выйдут на консолях.

Анонс состоялся в рамках тизер-трейлера, полного отсылок к играм и новым платформам. Ролик завершился демонстрацией телевизора, расположенного между синим светом PlayStation и зеленым светом Xbox, с однозначной надписью: «Симуляторы грузоперевозок выходят на консолях».

Это по-настоящему эпохальное событие для франшизы. Euro Truck Simulator 2, вышедшая 13 лет назад, и ее американское продолжение до сих пор были эксклюзивами ПК, собрав за годы огромное и невероятно преданное сообщество. Теперь же миллионы игроков на консолях смогут впервые приобщиться к медитативному геймплею и романтике дальних дорог, не выходя из своей гостиной.

На данный момент разработчики не назвали точную дату релиза консольных версий. Однако подтверждено, что игры выйдут на PlayStation 5 и Xbox Series X|S. В ближайшее время их можно будет добавить в список желаемого в магазинах PlayStation и Microsoft.