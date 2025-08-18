Euro Truck Simulator 2 намекает на консольный релиз - страница игры появилась в PS Store

Похоже, спустя 13 лет после релиза на ПК культовый симулятор дальнобойщика Euro Truck Simulator 2 готовится покинуть пределы одной платформы. Игроки заметили, что в PlayStation Store внезапно появилась страница игры — без каких-либо анонсов и даже без примерной даты выхода.

В описании фигурируют все ключевые особенности ETS2: десятки городов Европы, проработанная сеть трасс с реальными достопримечательностями и солидный выбор грузовиков, которые можно тюнинговать по своему вкусу.

Инсайдеры уверяют, что параллельно готовится версия и для Xbox Series, но страница в магазине Microsoft быстро исчезла или осталась доступной лишь в отдельных регионах.

Сообщество уже строит догадки: официальный анонс может прозвучать на Gamescom 2025, стартующей 19 августа. И если слухи подтвердятся, владельцев консолей ждёт долгожданная возможность прокатиться по виртуальным дорогам Европы.