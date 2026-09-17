Euro Truck Simulator 2 получила обновление 1.61 - исследовать карту стало проще, а Volvo FH отмечает 100-летие

Euro Truck Simulator 2 получила обновление 1.61, которое добавило новую систему исследования карты, юбилейную версию Volvo FH и переработанные прицепы. Обновление также подготовило игру к будущему Coaches DLC.

Главным нововведением стала система Proximity Exploration. Она автоматически открывает небольшие участки карты вокруг грузовика, благодаря чему для получения 100% исследования территории больше не нужно вручную проезжать каждый метр. При этом секретные дороги полностью обнаружить таким способом нельзя: система покажет только их первый участок, а дальнейшее исследование останется за игроком.

В честь 100-летия Volvo в Euro Truck Simulator 2 появился FH Series 6 100 Year Edition с уникальными вариантами окраски, логотипами, световыми панелями и эксклюзивным интерьером. Заодно разработчики улучшили материалы кабин Volvo FH Series 4, 5 и 6 — кожа, ткань, пластик и металл теперь реалистичнее реагируют на освещение. В дальнейшем эту технологию планируют внедрить и в другие грузовики.

Обновление затронуло и прицепы. Livestock Trailer полностью переработали с нуля, добавив новые шасси, варианты кузова и возможности кастомизации. Началась также модернизация Schwarzmüller Trailer Pack — первым обновление получил низкорамный прицеп.

Кроме того, разработчики подготовили карту к выходу Coaches DLC. В Нюрнберге появилась новая автобусная станция, а станции в Карлстаде, Орхусе и Салониках получили необходимые изменения. При этом многофункциональный дисплей и новое игровое меню из экспериментальной беты в версию 1.61 не вошли — их доработают для будущего обновления.