Euro Truck Simulator 2 получит три новые версии DAF XG+ в обновлении 1.62

SCS Software показала три новые комплектации DAF XG+ для Euro Truck Simulator 2. Они появятся в игре с обновлением 1.62 и предложат особые окраски, эксклюзивные внешние аксессуары и специально оформленные интерьеры.

Версия 30 Years in Czechia Edition посвящена 30-летию присутствия DAF в Чехии. Грузовик получил королевскую оранжевую окраску с юбилейными логотипами, чёрную решётку воздухозаборника, чёрный козырёк, эксклюзивные колпаки колёс и подсвеченный логотип DAF. В кабине — юбилейный интерьер с вышитыми логотипами DAF 30 на сиденьях, кожей или алькантарой с оранжевой строчкой и верхней полкой с узором в духе чешского флага.

Emerald Edition выполнена в зелёной окраске Forest Dawn. Среди деталей — решётка с окрашенной окантовкой, белый логотип DAF, эксклюзивный боковой значок Emerald, чёрная дверная ручка и уникальный боковой обвес шасси. В интерьере — специальные коврики, ромбовидный узор на матрасе и верхней полке, а также особые шторы.

Sapphire Edition получила сапфирово-синюю окраску, чёрный логотип DAF, чёрную окантовку боковых окон и окрашенный обвес шасси для 4x2. Все три версии сохраняют премиальную атмосферу DAF XG+, но получают собственный характер.

В итоге каждая из трёх версий даёт водителям повод выделиться на дороге и выбрать именно тот образ DAF XG+, который ближе по духу.