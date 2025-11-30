ЧАТ ИГРЫ
Euro Truck Simulator 2 18.10.2012
Симулятор, Автомобили, От первого лица, От третьего лица
9.2 26 742 оценки

Euro Truck Simulator 2 спустя 13 лет побила рекорд одновременных игроков в Steam

Simple Jack Simple Jack

Спустя 13 лет после выхода, симулятор грузоперевозок Euro Truck Simulator 2 установил новый рекорд по количеству одновременных игроков в Steam. Согласно данным SteamDB, игра достигла пикового значения в 72 678 пользователей, что стало абсолютным рекордом за всю её историю.

Столь впечатляющий всплеск популярности для, казалось бы, нишевого проекта объясняется выходом двух новых дополнений в один день. Nordic Horizons предлагает игрокам исследовать северную часть Скандинавии, а Forest Machinery добавляет в игру специализированную технику, такую как измельчители древесины и мульчеры, которую предстоит перевозить по дорогам Европы.

Euro Truck Simulator 2 известна своим реализмом — настолько, что её даже использовали в исследованиях усталости водителей. Однако главная привлекательность игры заключается не столько в точности симуляции, сколько в медитативном процессе вождения по живописным локациям. Это своеобразная цифровая форма гипноза на трассе, которая находит отклик у тысяч игроков по всему миру.

Источник  
Комментарии:
Lvinomord

КС и то интереснее. Там хоть стрелять можно, а в ETS нет( Только на машине кататься. Даже сбивать никого нельзя. Ну хоть бы калаш добавили или рпг ((

Who am I really

На то они симуляторы, что бы релаксировать

DarkScorpius

Это такой жирный намек, что Euro Truck Simulator 3 не планируется ибо незачем - даешь бесконечные ДЛЦ на двойку?

ArexSOnk

А что можно нового придумать в 3 части? Движок на UE5 перевести, чтобы графон был посочнее и игра шла с 20-30 фпс у большинства игроков? Графон там в принципе и так неплохой для симулятора. Геймерам, которые в это играют, ничего особо и не надо, кроме новых локаций.

Было бы круто прикрутить к игре управление персонажем. Чтобы можно было из машины выходить, активности какие-нибудь, магазины, заправки, покупка квартир, гаражей и т.д. Ну и какой-нибудь сюжетец простенький, типа конкуренция с вон тем жирным дальнобоем. Контрабанда, объезд полицейских застав окольными путями и т.п.

EllaNF

У них нет конкуренции, им вообще без разницы. Могут хоть в лицо фанатам плевать, у тех нет альтернативы. Ситуация с Nordic Horizon'ом как отличный пример. Они второй раз продали людям Скандинавию, а возмущения от фанатов нет, потому что и альтернативы нет

Когда появится крупный игрок на том же поле, вот тогда они начнут делать ETS 3 / ATS 2

Who am I really

Пример фермер симулятор с вечным обновлением цифр и минусовой оптимизацией, спрашивается зачем эти патчи представлять как полноценную игру, состоящие из пользовательских модов

SexualHarassmentPanda

Я дико извиняюсь что не в тему, но Cold Fear реально круто в Гог улучшили. Причем там улучшений явно не меньше а может даже и больше чем в том же "ремастере' сакред 2 например.

И при этом ни кто не пытается продать его второй раз. Я щас играю и она реально клевая. Ценителям первых резидентов или Дино Кризис например рекомендую ознакомится. Я даже разрешение в 4к поставил и проблем с интерфейсом вообще 0

