Euro Truck Simulator 2 спустя 13 лет побила рекорд одновременных игроков в Steam

Спустя 13 лет после выхода, симулятор грузоперевозок Euro Truck Simulator 2 установил новый рекорд по количеству одновременных игроков в Steam. Согласно данным SteamDB, игра достигла пикового значения в 72 678 пользователей, что стало абсолютным рекордом за всю её историю.
Столь впечатляющий всплеск популярности для, казалось бы, нишевого проекта объясняется выходом двух новых дополнений в один день. Nordic Horizons предлагает игрокам исследовать северную часть Скандинавии, а Forest Machinery добавляет в игру специализированную технику, такую как измельчители древесины и мульчеры, которую предстоит перевозить по дорогам Европы.
Euro Truck Simulator 2 известна своим реализмом — настолько, что её даже использовали в исследованиях усталости водителей. Однако главная привлекательность игры заключается не столько в точности симуляции, сколько в медитативном процессе вождения по живописным локациям. Это своеобразная цифровая форма гипноза на трассе, которая находит отклик у тысяч игроков по всему миру.
КС и то интереснее. Там хоть стрелять можно, а в ETS нет( Только на машине кататься. Даже сбивать никого нельзя. Ну хоть бы калаш добавили или рпг ((
На то они симуляторы, что бы релаксировать
Это такой жирный намек, что Euro Truck Simulator 3 не планируется ибо незачем - даешь бесконечные ДЛЦ на двойку?
А что можно нового придумать в 3 части? Движок на UE5 перевести, чтобы графон был посочнее и игра шла с 20-30 фпс у большинства игроков? Графон там в принципе и так неплохой для симулятора. Геймерам, которые в это играют, ничего особо и не надо, кроме новых локаций.
Было бы круто прикрутить к игре управление персонажем. Чтобы можно было из машины выходить, активности какие-нибудь, магазины, заправки, покупка квартир, гаражей и т.д. Ну и какой-нибудь сюжетец простенький, типа конкуренция с вон тем жирным дальнобоем. Контрабанда, объезд полицейских застав окольными путями и т.п.
У них нет конкуренции, им вообще без разницы. Могут хоть в лицо фанатам плевать, у тех нет альтернативы. Ситуация с Nordic Horizon'ом как отличный пример. Они второй раз продали людям Скандинавию, а возмущения от фанатов нет, потому что и альтернативы нет
Когда появится крупный игрок на том же поле, вот тогда они начнут делать ETS 3 / ATS 2
Пример фермер симулятор с вечным обновлением цифр и минусовой оптимизацией, спрашивается зачем эти патчи представлять как полноценную игру, состоящие из пользовательских модов
