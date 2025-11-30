Euro Truck Simulator 2 спустя 13 лет побила рекорд одновременных игроков в Steam

Спустя 13 лет после выхода, симулятор грузоперевозок Euro Truck Simulator 2 установил новый рекорд по количеству одновременных игроков в Steam. Согласно данным SteamDB, игра достигла пикового значения в 72 678 пользователей, что стало абсолютным рекордом за всю её историю.

Столь впечатляющий всплеск популярности для, казалось бы, нишевого проекта объясняется выходом двух новых дополнений в один день. Nordic Horizons предлагает игрокам исследовать северную часть Скандинавии, а Forest Machinery добавляет в игру специализированную технику, такую как измельчители древесины и мульчеры, которую предстоит перевозить по дорогам Европы.

Euro Truck Simulator 2 известна своим реализмом — настолько, что её даже использовали в исследованиях усталости водителей. Однако главная привлекательность игры заключается не столько в точности симуляции, сколько в медитативном процессе вождения по живописным локациям. Это своеобразная цифровая форма гипноза на трассе, которая находит отклик у тысяч игроков по всему миру.