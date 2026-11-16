Euro Truck Simulator 2 установила новый рекорд онлайна - более 100 тысяч игроков одновременно

Euro Truck Simulator 2 продолжает бить рекорды спустя 14 лет после релиза. 15 ноября игра достигла нового исторического пика онлайна в Steam — одновременно в неё играли 101 783 человека. Этот показатель стал абсолютным рекордом за всё время существования игры. Прошлый рекорд онлайна был зафиксирован на отметке 73,887 игроков в феврале 2026 года.

Резкий скачок онлайна совпал с выходом крупного дополнения Coaches, которое позволило игрокам пересесть за руль автобусов.

Euro Truck Simulator 2 вышла 18 октября 2012 года и за это время получила более 110 DLC. Игра поддерживается на Windows, macOS и Linux и имеет рейтинг 96,56% на основе почти миллиона обзоров в Steam.