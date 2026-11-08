Euro Truck Simulator 2 запускает ивент Cruising Iceland - с наградами за поездки по всем городам

SCS Software объявила о старте нового события World of Trucks — Cruising Iceland, приуроченного к выходу одноимённого дополнения. Мероприятие начнётся 10 ноября и продлится до 3 января 2027 года.

Игрокам предстоит доставлять грузы в любой город Исландии или из него. Общая цель сообщества — проехать 175 миллионов километров. Для выполнения личной цели нужно совершить доставку в каждый из 14 городов дополнения и из него. Минимальная длина каждого рейса должна составлять не менее 150 километров.

За выполнение личной цели игроки получат достижение World of Trucks и эксклюзивную покраску для грузовика «Огонь и лёд». Если сообщество достигнет общей цели, участники с выполненной личной задачей получат подвесную фигурку Тролля.

Событие позволит прокатиться по знаменитой Кольцевой дороге, увидеть гейзер Строккюр, узкие мосты и столицу Рейкьявик. Для участия в ивенте необходимо использовать Внешние контракты или Внешний рынок, а отслеживать прогресс можно в личном кабинете World of Trucks.