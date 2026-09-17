Каван в Euro Truck Simulator 2: SCS Software раскрыла ещё один город дополнения Isle of Ireland

SCS Software продолжает раскрывать подробности грядущего дополнения Isle of Ireland для Euro Truck Simulator 2, и очередная порция скриншотов посвящена Кавану — административному центру одноимённого графства в самом сердце ирландского озёрного края.

Каван, расположенный среди холмистых зелёных пейзажей и сельскохозяйственных угодий, станет важным региональным узлом в дорожной сети дополнения. Разработчики подчёркивают, что при создании города особое внимание уделялось местным ориентирам — каменным стенам и регбийному полю, которые придают локации узнаваемый характер.

Для виртуальных дальнобойщиков Каван предложит несколько точек доставки, отражающих реальную экономику региона. Ключевым объектом станет местный поставщик топлива, снабжающий предприятия и населённые пункты по всему графству. Кроме того, игроки смогут работать на продуктовом распределительном центре, перевозя рефрижераторные и упакованные грузы, и на складе супермаркета, пополняя запасы товаров повседневного спроса.

Isle of Ireland, анонсированное в октябре 2025 года на Poznań Game Arena, станет двенадцатым дополнением карты для Euro Truck Simulator 2 и охватит как Республику Ирландия, так и Северную Ирландию . Помимо Кавана, в дополнении уже подтверждены Дублин, Белфаст, Корк и Голуэй . Ранее SCS Software показала трассу N59 — самую длинную национальную второстепенную дорогу Ирландии протяжённостью более 290 километров, а также живописный маршрут Connemara Loop и аббатство Кайлмор .

Ирландия станет заметным исключением на карте Euro Truck Simulator 2: страна с левосторонним движением и минимальным количеством автомагистралей, где узкие дороги с каменными стенами и живые изгороди задают совершенно иной ритм вождения . Дата выхода Isle of Ireland пока не объявлена, но дополнение уже доступно для добавления в список желаемого в Steam.