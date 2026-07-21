Коломна в Euro Truck Simulator 2 СКОРО!

Скоро Коломна появится в игре, я и мой напарник будем разрабатывать карту. Кто хочет помочь добровольно, пишите.
на главную
об игре
Euro Truck Simulator 2 18.10.2012
9.2 27 612 оценок
Скоро Коломна появится в игре, я и мой напарник будем разрабатывать карту. Кто хочет помочь добровольно, пишите.
Получайте бонусы за активность на сайте и выигрывайте пополнение Steam-аккаунта или другие ценные призы.
Скачивайте файлы без ожидания и дополнительной рекламы.
Подписывайтесь на любимые игры, интересных авторов и формируйте собственную ленту постов.
Регистрируясь на нашем сайте вы соглашаетесь с правилами и политикой конфиденциальности.
картоделы
Корованы можно грабить?
Если потом будет мой город, я бы поработал над этим! )