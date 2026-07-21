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Euro Truck Simulator 2 18.10.2012
Симулятор, Менеджер, Автомобили, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир
9.2 27 612 оценок

Коломна в Euro Truck Simulator 2 СКОРО!

Popovelp Popovelp

Скоро Коломна появится в игре, я и мой напарник будем разрабатывать карту. Кто хочет помочь добровольно, пишите.

ПК 166 Обновления 127
11
3
Комментарии:  3
Ваш комментарий
SGate

картоделы

HellowRainbow

Корованы можно грабить?

NellOfficial

Если потом будет мой город, я бы поработал над этим! )