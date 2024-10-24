Начинается событие Happy Hauloween для Euro Truck Simulator 2 и American Truck Simulator

Приветствую дальнобойщиков и добро пожаловать на мероприятие Happy Halloween - World of Trucks! Все самое интересное начинается сегодня, в четверг, 24 октября..

Когда сумерки исчезают и тени растут

Ты понимаешь, что пора идти

И присоединяйся к толпе веселых призраков

Что манят вас, как добрые хозяева,

С жуткими тыквами в руках,

Какое веселье ждет эту веселую компанию!

Они плывут и скользят с жуткой грацией,

В поисках вкусняшек с места на место.

Итак, запустите свою установку и возьмите на себя инициативу,

Со всеми голодными ртами, которые нужно накормить.

Сегодня ночь, и ты единственная

Чтобы подарить всем призрачное веселье!

Ибо Хаулоуин в воздухе,

И нет времени ни бежать, ни осмелиться

Чтобы спрятаться от всех угощений

Что тебя ждать, но не есть,

НЕТ, их нужно перевезти, доставить быстро,

Потом припарковаться, вот в чем хитрость

Наше #BestCommunityEver: мы бы хотели, чтобы вы все присоединились к нам в праздновании Хэллоуина в этом году, доставив наши знаменитые вкусные угощения к Хэллоуину по всем территориям грузоперевозок. На этот раз у нас есть общая цель сообщества — осуществить 1 300 000 доставок. Это на 300 000 больше, чем в прошлом году, но мы уверены, что вы сможете его разбить! Наши художники создали невероятно крутой трейлер на тему Хэллоуина, в котором будут перевозиться ваши особые угощения.

В этом году #HappyHauloween также предлагает новую классную, чертовски хорошую тему для рабочего стола, которая соответствует нашим празднованиям на время мероприятия — нам она очень нравится и надеемся, что вам тоже!

Ваша личная цель — осуществить 13 доставок наших вкусных угощений к Хэллоуину, и мы предлагаем за это несколько потрясающих наград, в том числе достижение World of Trucks. Все задания на мероприятии будут составлять 100 км каждая (62,1 мили) или более, и обязательно ознакомьтесь с правилами ниже.

Правила

Используя внешние контракты и профиль, подключенный к World of Trucks, в Euro Truck Simulator 2, American Truck Simulator или в обоих, цель сообщества — осуществить 1 300 000 доставок грузов «Хэллоуинские сладости» из любого города на любой территории грузоперевозок.

Когда игрок осуществит 13 доставок груза «Хэллоуинские лакомства» по любой территории грузового транспорта в любой игре, это достигнет его личной цели.

Награды

Личное: игроки, выполняющие 13 или более доставок груза «Хэллоуинские сладости», получат уникальное достижение World of Trucks, а также жуткий предмет кабины Свистящий призрак в качестве предмета инвентаря Steam для Euro Truck Simulator 2 и American Truck Simulator.

Сообщество: когда цель сообщества по достижению 1 300 000 доставок грузов «Хэллоуинские угощения» из любого города будет достигнута, а также если игрок также достигнет своей личной цели, он получит подвесную игрушку ворчливый призрак в качестве предмета инвентаря Steam для своей каюты.

Примечание. Чтобы претендовать на какую-либо награду сообщества, вы должны выполнить как минимум свою личную цель в Euro Truck Simulator 2, American Truck Simulator или в обоих. Каждая награда будет предметом инвентаря Steam как для Euro Truck Simulator 2, так и для American Truck Simulator. После завершения получите награду на странице «События» в своем профиле World of Trucks.

Мероприятие завершится в воскресенье, 17 ноября, в 23:59 UTC.

Но это еще не все! В этом году мы рады провести специальную распродажу SCS Hauloween в Steam с большими скидками на наши базовые игры, расширения карт и другие DLC в честь Хэллоуина и нашего мероприятия Happy Hauloween WoTr. Пополните свою коллекцию DLC для ETS2 и ATS здесь!

Чтобы отметить это особенное событие, мы также подготовили для вас два специальных набора на тему Хэллоуина! Итак, без лишних слов, мы рекомендуем вам взглянуть на то, что вас ждет в Euro Truck Simulator 2 Hauloween Special и American Truck Simulator Hauloween Special.

Наборы и распродажа Hauloween будут доступны в Steam 24 октября с 19:00 CEST.

Мероприятие этого года наполнено призрачным весельем как для American Truck Simulator, так и для Euro Truck Simulator 2, причем поставки учитываются в обеих играх. Вы даже можете присоединиться к празднованию по обе стороны Атлантики.